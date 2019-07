Continuando con el balance de la temporada que pasó, se puede mejorar

En definitiva es un tema que hemos manejado en éstas páginas desde hace ya un buen tiempo, y ahora llegado el momento del balance que realizamos, acerca de lo que dejó la temporada 2018 – 2019 del campeonato “Salteño” de Fútbol Sala, donde henos resaltado y destacado todo lo positivo que dejó la misma, hoy es momento de opinar sobre algo que nos parece, a esta altura, ya merece otra atención, no solo por parte de la dirigencia, sino también de aquellos equipos participantes.

En un momento se habló del tema, y luego todo quedó en eso, en intención y charlas, y recordamos cuando en alguna oportunidad, al momento de realizarse un evento de premiación al final de temporada en un local de costanera Norte, fue invitado y se llegó hasta Salto el propio entrenador en jefe del actual proceso de selecciones uruguayas de Fútbol Sala, el profesor Diego D ´Alessandro, allí se habló del tema , e incluso consultamos al entrenador de la selección “celeste”, y en nota que oportunamente publicamos en diario El Pueblo, D´Alessandro nos manifestaba que si el interés era real, y la petición se realizaba por los carriles normales, la A..U F (Rama Fútbol Sala) no tendría problemas en gestionar y coordinar la llegada de instructores a nuestra ciudad. El tema puntual era ese, la llegada de gente idónea en la disciplina que llegara a Salto a fin de realizar brindar charlas, y a su vez realizar jornadas y/o Clínicas de actualización y aprendizaje, para todos aquellos Técnicos locales, los que están al frente de diferentes equipos, y porque no, para todos aquellos interesados en “aprender” y mejorar lo hecho hasta el momento.

El entrenador Diego D´ Álessandro vió con muy buenos ojos dicha intención, incluso se comprometió a dar una mano al respecto sí las condicionante estaban dadas, de hecho en Salto se realizó en su momento un campamento de captación (Campus) para jugadores juveniles, de donde salieron dos jugadores de nuestro departamento elegidos para formar parte de la pre selección Sub 20 que en aquel año disputó el campeonato Sudamericano de la disciplina aquí en Uruguay, de donde de los dos elegido uno no pudo formar parte pro problemas de estudio, pero el otro, el salteño Agustín Robinson (Tigre Futsal) quedó convocado en la lista definitiva que defendió a Uruguay en dicho certamen.

Por eso decimos, una manera de mejorar la competencia, es que los Técnicos, u orientadores estén capacitados, y actualizados, y con esto no queremos decir que los actuales no lo estén, porque sabemos que más de uno se ha preocupado por estar al día en algunos temas, pero también queda claro que nunca se realizó una jornada, y/o una Clínica para entrenadores en Salto. Esto es simplemente una opinión desde nuestro lugar, en este momento de balance, donde henos destacado y resaltado lo que se hizo bien, pero también debemos opinar y decir acerca de lo que nos parece todavía falta, y se puede mejorar, es nuestra opinión.

DANIEL SILVEIRA.