“C”: la última va entre semana.

Se fue la penúltima jornada del campeonato de Primera “C”. Un encuentro el viernes y dos en la tarde y noche del sábado. En ambos casos con temperatura superior a lo normal. Eso no fue obstáculo para que buen marco de público se diera cita a ambas etapas.

SUBIÓ SANTA ROSA

Santa Rosa le ganó a Peñarol en lo que se podía tildar de un “hizo bien los deberes”. Ahora había que esperar los resultados del sábado para saber a qué atenerse.

Al finalizar el preliminar con el triunfo de Florida ante Arsenal, un grupo de parciales y algún jugador del “santa” ubicados en la Tribuna España festejó lo que ya era ascenso a la “B” para el 2017 asegurado.

VOLVIÓ UNA NOCHE

Digamos que Santa Rosa jugó por última vez en la “B” en la temporada 2009, aquel año en que esta divisional hizo un torneo salteño a tres ruedas, Bajó a la “C” junto a Cerro luego de disputar 26 encuentros de los que ganó 6 y empató otros tantos. Hoy vuelve con renovados bríos y con muchas ganas para lo que saben, les espera en la principal divisional de ascenso en el 2017.

CASACAS IGUALES

En lo que hace al encuentro de fondo comenzó varios minutos más tarde con relación a la hora fijada. Ocurre que los dos equipos ingresaron con casaca blanca y bueno, alguien tenía que cambiar. Hubo que conversar mucho y luego de varios minutos de espera, el que cambió fue Quinta Avenida. Resultado, encuentro finalizado cerca de las 23.30 de la noche.

TRES POSTULANTES

Con estos números, hoy tenemos tres postulantes para UN solo ascenso. En este caso hablamos de Peñarol, Huracán y Arsenal. PERO si se dan ciertos resultados, los dos de abajo (Florida y Quinta Avenida) pueden llegar a tener una chance más ya que se puede dar hasta un triple empate por ese segundo ascenso.

¿Como sería esto?. Más abajo tiene las posiciones con las 4 fechas jugadas, pero haga números si se dan estos resultados.

Florida le gana a Peñarol. (Florida 7 pts)

Santa Rosa le gana a Huracán. (Huracán queda con 7)

Y Quinta Avenida le gana a Arsenal. (Quinta sumará 7 puntos).

LLEGARON TARDE

Habían pasado varios minutos de la hora establecida para abrir las puertas del Estadio. En la vereda los planteles de Arsenal y Florida y algunos parciales esperando por boleterías que se mantenían cerradas. Ocurrió que quienes estaban designados para cumplir esas funciones, aún no habían llegado. Quién tomó el control de los ingresos, el presidente de la divisional quien siempre es uno de los primeros en llegar al escenario.

LA PARTE ECONÓMICA

Muy buena asistencia de público en la noche del viernes al Estadio. Un poco menos el día sábado. Hablamos sobre este punto con el presidente de la divisional y nos dijo que “por ahora vamos salvando la plata”

UN MINUTO

Antes de comenzar el preliminar, se realizó un minuto de silencio a la memoria de María Florencia Mainardi recientemente fallecida e hija de Juan Carlos Mainardi, por años delegado de Tigre ante la Liga e incansable trabajador por selecciones departamentales.

NO ESTÁN EN LISTA

No es común, pero ocurre muchas veces que en la lista de jugadores que los delegados traen para la prensa, por ahí entra a jugar alguien que no está en la lista según el número que tiene en su espalda. El sábado ocurrió con un jugador de Florida.

DEFENSOR SIGUE

Alguien allegado a Defensor nos comentaba la situación que se dio con su delegado titular y que antes de finalizar el torneo le comunicó a EL PUEBLO y según se publicó en su momento, “termina el campeonato y renuncio por esto y por aquello”. Defensor va a seguir, ya estamos pensando en la temporada venidera con posibles refuerzos y demás.

ÚLTIMA FECHA

Se va a jugar entre semana (jueves y viernes) en virtud de los festejos de Navidad del próximo fin de semana. Hoy lunes en el horario habitual reunión de delegados para fijar la última fecha. Así juegan.

Peñarol – Florida

Arsenal – Quinta Avenida.

Santa Rosa – Huracán.