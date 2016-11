Mientras Hindú celebra, el horizonte se dibuja y juramenta

No hay caso. Hay nombres que se incorporan a la historia. Por ejemplo, el de Gabriel Pintos, porque llegó a esa pelota sin pretensión de duda. Fue a asegurar. Y aseguró. El definitivo penal de Hindú en la noche del último sábado, cuando el partido ante Deportivo Artigas se resolvió en lenguaje de penales, en la hora final del segundo ascenso a la “A”.

Hindú fue infalible y Deportivo Artigas, la otra cara del destino al que el equipo de Marcelo Suárez terminó echándole tierra por todos lados. Desde la rabia. O desde el dolor.

Por eso incluso, el propio Martín Suárez, que malogró el segundo, trasmitió “las disculpas al hincha”. Y Martín sabe de qué se trata la historia, porque su familia respira Deportivo Artigas. Desde aquel “Toto” legendario, cuando en los años 70, escudado el “Depo” en la primera gloria.

Cuando terminó el partido, Hindú explotó y sobre el sector del talud noroeste, los jugadores escalaron la alambrada y el abrazo conmovido con el hincha. ¿Cuántos de Hindú?

Hubo quien en la tribuna soltó la reflexión: “Hindú es un caso similar al de Ferro Carril: tiene adeptos en todos los barrios de Salto. Muchos están veteranos, no vienen a la cancha, pero no dejar de querer al club”.

En esa noche hubo reencuentro de exjugadores, sobre todo, los que potenciaron al club en la década de los 80. En tanto no faltó el recuerdo a aquella tarde en el Parque Humberto Forti, cuando debutaba con 17 años, Julio “Chino” Viera.

LOS DOMINGOS A MEDIA LUZ

Los jugadores de Deportivo Artigas fueron caballeros en la derrota. La admitieron con hidalguía. Ningún gesto para la reprobación. El Dr. Hugo Guerra, con Ángel Errecalde y Fernando Bueno en cancha. La Copa “Francisco Blardoni” a manos del ascendido Hindú. Después el trofeo de mano en mano. Rodolfo Morales no dejó de ser uno de siempre.

Como siembre.

Es un combatiente de la causa. Como dirigente. Como colaborador. También fue DT. Por eso, la alegría contenida se amplificó. Fueron nueve años en la “B”. Rodolfo bien que supo de domingos sin contemplación. A media luz en la senda. Sin trascender. Ahora Hindú, es otro tiempo.

La caravana primero. Después en la sede. Más después Aníbal Cavanna, para dejar en claro que “ahora vamos a festejar como corresponde, pero llegará el momento de pensar en el futuro. Quedarnos en Primera debe ser el fin. Bien sabemos que los equipos que suben, casi en lo inmediato bajan. Hay que buscar sostenerse”. En el caso del volante y de Sebastián Masseroni vienen de ese antes. Incluso en una liguilla no tan lejana, con Hindú orientado por Jorge Caffre. Orilló el ascenso. Después, Masseroni se iría a Ceibal y Cavanna a Progreso. Ahora el reencuentro de los dos. A la medida del sueño alcanzado. Después, de ese sueño postergado.

¿QUIÉN PARA DT?

En Hindú, hay quienes pretenden dar las primeras cartas. Se reconoce el imperativo de fortalecer el mando directriz. De acoplar jugadores para que se conviertan en refuerzos. Por lo menos tres nombres desde ya en la agenda. Tres nombres de primera línea. Uno de esos jugadores reveló a un actual defensor de Hindú: “el pase es mío. Si ascienden, me voy con ustedes”.

En tanto, asalta la duda: ¿Gustavo Salsamendi se prolonga en la Dirección Técnica?. Alguna señal de duda está planteada en Hindú. En tanto, cercar la cancha es una clave mayor. El escenario en Barrio Dos Naciones ya dispone de red lumínica y no faltan los que se escudan en algo más que una ilusión: que el equipo de Primera pueda ser local en su fortín el año próximo.

No dista tanto de ese aval desde la Comisión de Field. En Hindú saben que disponen de seis meses potenciales para la puesta a punta. De lo que no hay dudas es que ese “quedarnos en Primera” desde Aníbal Cavanna, es algo más que un ambición de mañana: es un juramento… a cal y canto.

-ELEAZAR JOSÉ SILVA-