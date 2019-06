Primer Congreso del Mercosur

La tenencia responsable de perros, la higiene de los domicilios y el correcto asesoramiento de veterinarios es clave en la prevención de la leishmaniasis, explicó el subsecretario de Salud Pública, Jorge Quian. Insistió en que el animal que contrae la enfermedad no tiene cura y que el no sacrificio pone en riesgo a los humanos. El 87 % de los dueños aceptó la eutanasia de su mascota.

Con sede en Salto, el primer Congreso de Leishmaniasis del Mercosur reúne a expertos y autoridades sanitarias de la región. El subsecretario de Salud Pública, Jorge Quian, abrió el evento, que se realiza desde este jueves 27 hasta el 29 de junio en la sede del Centro Universitario Regional (Cenur) Litoral Norte. Junto a él estuvo presente el representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en Uruguay, Giovanni Escalante.

La enfermedad, por ahora localizada en Bella Unión (Artigas) y el departamento de Salto, preocupa a las autoridades nacionales y a la academia, por el impacto que tiene en los perros, dado que es una enfermedad que no tiene cura, y por su contagio en humanos, que en algunos casos puede ser letal, como el de una mujer, quien además tenía una patología crónica que complicó su cuadro clínico, que falleció meses atrás. Una niña también enfermó, pero evolucionó de forma favorable.

Ante esto, Quian agradeció a los dueños de los animales que deciden sacrificar a su perro cuando da positivo a la enfermedad, atendiendo a los riesgos que implica no hacerlo, y solicitó a los veterinarios que realicen un asesoramiento responsable sobre el tema, ya que algunos le dicen a la gente que pueden curarse si realizan determinado tratamiento, lo que no es correcto. “Pueden recibir algún tratamiento, pero siguen infectando. Realizan una campaña de desconocimiento e ignorancia de cómo enfrentar la enfermedad”, puntualizó. El 87 % acepta sacrificar a su perro.

El jerarca recordó que el vector de la enfermedad, el flebótomo (mosquita) fue localizado en el país en 2010 y en 2015 aparecieron los primeros perros enfermos y luego los casos en humanos. “Tenemos que estar muy atentos y recordarle a la población que esta es una enfermedad que depende mucho de las conductas. Salto y Bella Unión deben ser las ciudades más limpias y cuidadas del país, es una manera de evitar la difusión del vector y que este se acerque a los perros”, remarcó como principal medida de prevención.

Mencionó que la prevención no solo permite controlar este tipo de enfermedades, sino que además abarata la medicina, porque es mucho más fácil y económico prevenir que curar. De ahí la importancia de realizar este tipo de encuentros de expertos internacionales del que Uruguay es sede, para poder seguir aprendiendo de otras experiencias e intercambiar conocimientos. Señaló, como ejemplo, el valor de la presencia de especialistas brasileños, ya que el 95 % de los casos de leishmaniasis se dan en el país norteño.

Los principales síntomas en los humanos son fiebre prolongada, aumento del tamaño del hígado y el bazo, decaimiento y trastornos en las células hematológicas. En tanto, en los perros incluyen caída del pelo, crecimiento anormal de las uñas y aparición de tumoraciones, que son ganglios linfáticos, entre otros.