Es la cita. Cita señalada. Una cita especial. Atrapa. Cautiva.

El Ferro Carril de Richard Usuca alcanzó el mejor puntaje en el Torneo Acumulado, la suma de las dos tablas, Apertura y Clausura. Fue el mejor. Fue el Campeón.

El Gladiador en manos de Jorge Ariel Noboa, no dejó de ser protagonista en las 22 fechas, y remató en la tercera rueda. Fue ganador legítimo. Con luz. De 15 puntos, rescató 11.

De última, dos victorias esenciales: 2 a 0 a Ferro Carril y 2 a 0 a Nacional.

Por lo demás, a esta altura del año y en la hora cumbre de la decisión, la interrogante se transforma en torrente: ¿quién a quién?

Es la segunda vez en la historia que Ferro Carril y Gladiador se topan en una final. Y más allá de esa cuestión histórica que también pasa a impregnar el tiempo presente, caben las especulaciones más abiertas y desde una y otra tienda, un punto de partida: la confianza en si mismo, pero admitiendo a quien se para enfrente.

No es un tema menor, más bien de cautela.

Serán 90 minutos y en caso de empate, el suplementario de 30′ con la vía de los penales en la puerta misma.

SIN MARGEN PARA

EL FAVORITISMO

Porque simplemente no lo hay.

No existe.

No se plantea.

Gladiador fue sosteniendo regularidad. Martín Silva, a la manera de arquitecto para construir fútbol, mientras esa fantasía de Carballo-Maciel en ofensiva, es capaz de jugar su propia influencia.

Llega con toda la convicción bien templada y el gol que no le falta.

La apuesta por su tercera consagración en la historia. Primero en el 2001. Después en el 2011.

Ferro Carril fue la exposición saliente en el Apertura y Clausura. Llegó a los 64 goles. Vendió boletines, para que se admita el poder de su lección.

Pero en la tercera rueda, se fue hiriendo. Se desencajó en algunos aspectos básicos, mientras la ausencia de gol fue un tormento. A tal punto que transcurrió más de 400 minutos sin goles.

El hecho es que batió a Salto Uruguay en la quinta fecha y se juramenta la consagración Nro 41 en la historia. Después de todo, es Ferro Carril.

El tantas veces copetudo.

El de tantas. Ese mismo.