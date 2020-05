-Al club al que representas tiene en manos el proyecto de disputa. Iniciar en los últimos meses de este año y terminar en los primeros del 2021.

«Es verdad. Es bien concreto que en San Eugenio el fin es de jugar el torneo que fuese, pero sin caer en lo que no es posible hacer».

-¿Hacia dónde apuntas?

«Que tampoco nos vengamos a un torneo de pocas fechas. Si el fútbol puede volver en setiembre, estamos hablando de tres meses y medio por delante antes de fin de año. Unas 14 fechas. Por eso es que la idea de San Eugenio, es rematar en los primeros meses del año próximo»-

-Vos sos hombre de fútbol. ¿Y que vas viendo?

«Que esto de jugarse en verano, como idea puede ser atrapante. ¿Cuántas veces se ha pensado en esta posibilidad y nunca se pudo? De repente la ocasión es ahora. Pero está claro que lo que se necesita es voluntad y que se piense en el beneficio para todos. Si cada uno tira para su lado, de lo que pueda planificarse, estoy convencido que quedamos en cero. Hay que pensar en el todo».

-¿Un año parado es mala cosa?

«No es lo mejor, porque aquí varias cosas están en juego. No son pocas».

**********

La puntualidad de DEOLINDO MIQUELARENA. A las 13 horas de ayer en EL PUEBLO. Sucede que el «Chato» es de los que no deja de constituirse en receptor de consultas, porque además asocia su vocación por el fútbol jugándose, y todo lo que implica el disponer de criterio en la nueva versión. Será el delegado de San Eugenio en la Divisional «B» y Presidente de la Divisional «C». No se contraponen la misiones.

La reglamentación de la Liga, simplemente que lo ampara.

**********

-Varias cosas en juego. ¿Por ejemplo?

«Jugadores que fueron en préstamo de un equipo a otro. Bien que se sabe que el dinero se suma para que el acuerdo llegue. O sea: el costo de un pase en préstamo que vence el 31 de diciembre….y ese jugador que fue y puede terminar sin jugar. Es un dinero perdido, ¿o no?»

-Supongamos que se pasa de un año a otro, para que se plasme un campeonato racional y con determinada cuota de atracción.

«Será una asamblea la que debe decidir, porque se trata de una realidad no prevista. Nadie podía pensar que esto pasaría».

-Si la «A» decide no jugar, marquemos esa opción, ¿a la «B» le asiste ese derecho?

«Uno ha tenido alguna posibilidad de hablar con algún delegado, pero además se entera de lo que va pasando con respecto a decisiones a nivel de clubes. En la «B» no se pretende quedar al margen. Hubo quienes sostienen esa idea, a partir de una preparación que fue surgiendo a partir de febrero y que después se paró. Pre temporadas que se echaron a perder».

-La «A» sin jugar y la «B» pretendiendo. Aparece todo lo vinculado a los ascensos y descensos.

«Por eso digo que hay situaciones para resolver. No lo veo complicado, reitero, si la voluntad se plantea».

-Si de solución general se trata, en definitiva, ¿en qué escenario jugar ese partido de las definiciones?

«Ahhhhh….no tengo muchas dudas. Que se concrete una reunión de todas las partes: hablo de la «A», de la «B» y de la «C».

-Bien. Se reúnen las partes….¿Y ?

«Entonces, ponerse de acuerdo. Se juega o no se juega. Lo que no queda claro es si alguna juega y otra no juega. Si una sí y otra no».

-Todo depende del momento en que se pueda arrancar-

«Pero además, saber si lo que se marca como protocolo, que tiene un determinado costo, los clubes podemos absorber. Se sabe lo que va a pasar a nivel de la Asociación Uruguaya de Fútbol. No tanto respecto a OFI, pero en los clubes de cada liga, ¿cómo es posible responder?»

-Es un tiempo de especulaciones. De alguna mira futura, pero con limitada base en cuanto a certeza. ¿Hay algo que tengas en claro?

«Que sin público en Salto no se podría jugar nunca».

-¿Cuestión inapelable y sin dobles interpretaciones?

«¿Quién puede imaginarse un Ceibal y Salto Nuevo sin público?….¡Nadie!. Jugar y no poder recaudar es una locura. Simplemente no se puede».

-Se trataría de ir sumando los costos. El presupuesto que implica la apertura de cada escenario.

«Portero, boletero, jueces, la seguridad….noooo, la lista es larga. No hay club que puede bancar un espectáculo, sino se recauda. A veces el fútbol salteño recauda bien, otras no tanto. Pero nunca dejó de recaudar»

-Vamos entrando en el sexto mes del año…

«Soy de los que pienso que en la Liga tendría que plantearse algún encuentro, para ir viendo lo que es posible. Uno sabe que el fútbol por ahora está sometido a disposiciones que no se pueden eludir, pero si se habla de setiembre….pregunto si no es posible ir dando las cartas»,.

-Otra vez el tema de la voluntad.

«Pero sobre todo, saber que se quiere y a donde apuntar. Por ejemplo, no nos puede agarrar el mes de agosto, sin haber previsto o resuelto algo».

-¿Con más de una pregunta pendiente?

«La de jugar o no jugar».

-¿Sin muchos grises?

«Sin muchos grises. Jugar o no jugar»

-ELEAZAR JOSÉ SILVA-