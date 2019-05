Enrique Kurowski: lejos de la mano blanda

La fecha del domingo, no fue una fecha más en la “A” y en la “B”.

Sucede que después de muchos años (muchos), se jugó en condiciones no habituales. Lluvia, tormentas eléctricas y campos de juego que se fueron deteriorando al paso de los minutos.

En su cuenta de facebook, el funcionario responsable del Dickinson, Pedro Sánchez, liberó el pensamiento: “Tas loco, bruta tormenta y descarga eléctrica acá y siguen como si nada. Lo que escriben con la mano lo borran con el codo.

NO HAY CONDICIONES para seguir.

Por favor”.

***************

A renglón siguiente, Sergio de los Santos, árbitro de fútbol, lejos de marcar distancia sobre el apunte de Pedro Sánchez, profundizó el tema: “Está escrito… por un lado el árbitro es la autoridad principal del espectáculo… es el único que decide si se juega o no… pero también está escrito que no es responsable por daños en el espectáculo…

Ahora me pregunto:… si el árbitro decide. ¿Quién será el Responsable? ¿Quien pagaría por hechos lamentables y evitables? Se produce una descarga eléctrica (rayo), ¿quien es responsable ante la LEY de daños a personas que están en el espectáculo (jugadores, cuerpos técnicos, público, funcionarios, árbitros…)?

A alguien le va a caer el peso de la LEY…!!!

**********

Sucedió en cancha de Nacional, cuando se enfrentaban Hindú y Fénix.

A la luz de la inestabilidad del tiempo y cuando arreciaban las descargas eléctricas, el árbitro central Enrique Kurowski determinó la suspensión.

El “pico” quedó pendiente.

De lo que no hay dudas: actuó en función del reglamento que lo ampara.

A Enrique Kurowski, NADA se le puede cuestionar. Obró incluso en pro de la seguridad de TODOS.

Ahora bien: ¿por qué todo el resto de sus colegas establecieron otro tipo de criterio? ¿Cuál es en definitiva la responsabilidad que le cabe a quienes justamente SON PARTE DE LA RESPONSABILIDAD? Da la sensación que el árbitro de Fénix-Hindú, tendría que ser valorado por la actitud asumida.

Aunque fue una aguja en el pajar…