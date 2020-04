El Dr Luis Galbarini, y «ese pobre cuero indefenso»

Lunes de tarde y de lluvia. Hasta es invitación para la prolongación de un día y vuelta con el Dr. Luis Alberto Galbarini. El de Sportivo Cerro. El que supo de misiones en estructuras dirigenciales en la Liga Salteña de Fútbol. El «Charo» que además, no mancilla ni posterga el rol de observador casi quirúrgico. Un rol que le cabe. Califica de «cuero indefenso» a la pelota. Pero él…la echa a rodar.

¿Cuál es tu visión del actual fútbol salteño?

Bueno, no quiero caer en los simplismos de siempre, pero cambió y mucho. Muchísimo y en todos los sentidos. La pregunta que se me hace es muy amplia.¿Es una referencia al futbol de “la pelota” en particular o lo que genera la pelota en su entorno?

¿Vale tu aclaración, me refiero al fútbol en general?

«En este sentido hemos de coincidir que acá de lo único que se habla es de la violencia que ha invadido al fútbol en todas sus áreas y fundamentalmente a la violencia que se genera en torno a los arbitrajes en tiempos de las definiciones de los campeonatos. La pelota, está quedando de lado, ausente, arrinconada, más allá incluso del propio campo de juego, olvidada. Y además cuando ella es usada queda o está sometida generalmente a un arbitrario maltrato por parte de quienes la usan soñando con futuros que no les llegan jamás. Es por eso tal vez que “la patean” de forma indiscriminada, agresiva y sin compasión, sometiéndola a un permanente mal trato.

Hoy los que la castigan de esa forma tendrían que hacer una marcha de silencio por calle Uruguay para pedirle disculpas, a ese pobre cuero indefenso, llamada pelota. Porque la pelota es eso: un pobre cuero indefenso. Reitero un pobre cuero indefenso infiltrado con un poco de aire, para que luego vengan los desalmados de turno a castigarla de forma artera, vehemente, cruel, y sin compasión, ni miramientos de ningún tipo».

-Pero también, el efecto de la violencia que resulta ser puntual….¿o no?

«La violencia está instalada. Nosotros mismos hemos sido los culpables de no poner los límites cuando lo debimos de hacer. Me refiero a la violencia en sí mismo, y a la desconfianza generalizada que existe en torno a los árbitros en general. Negar esto es absurdo, y en este barco yo no me subo. Todos los que andamos en esto lo sabemos».

-¿Cuál es la realidad de esta situación?

«O acaso lo que sucede es fruto simplemente del famoso dicho por todos conocidos del “me dijo uno”. O acaso ustedes como periodistas, tienen otra visión de lo que pasa en él y con el fútbol?Si la tienen me avisan»