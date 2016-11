“C” y el despunte de la segunda rueda

El miércoles a la noche, en la hora de los penales. A través de esa vía, Arsenal derrotó a Santa Rosa, tras el empate 1 a 1 en los 90′. Para los verdes de Miguel Viera, un empate que no es tema menor, desde el momento que encaran la segunda rueda con 3 puntos, Santa Rosa 1 y los cuatro restantes sin unidades. Todos contra todos. Lo real es que esta noche en el Parque Humberti Forti, nace una acción sin tregua. Los viernes, son mágicos y convocantes. Partidos que normalmente convocan un mínimo de 200 aficionados. Seguramente que esta noche, no es la excepción. No tiene sentido la especulación. Es el mandato de vencer. De los seis, dos con el ascenso a la “A”. La ilusión sextuplicada. Eso es verdad.

PARTIDO A PARTIDO

Viernes 25 de noviembre.

Campo de juego:

PARQUE FORTI

Hora 20.30.

Quinta Avda. “33” – Peñarol

EN LA HORA DE

COMPLEMENTAR

Primera fecha de la segunda rueda en la “C”, que se complementará mañana sábado, con los dos restantes partidos. Hay que suponer que para Huracán, se plantea un desafío vital: bajarle el copete a Arsenal, quien suma tres puntos. De los horarios a los juegos enmarcados en el arranque de la recta final.

Sábado 26 de noviembre

Campo de juego:

CANCHA DE D. ARTIGAS

Hora 15.30.

Arsenal – Huracán

Hora 17.30.

Florida – Santa Rosa