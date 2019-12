También robaron en una escuela de la zona sur de la ciudad

Con dos balazos amedrentaron a un taxista que cruzaba por las inmediaciones del barrio La Tablada en la noche del domingo, con el fin de robarle. El trabajador del volante logró escapar y llegó hasta la Terminal de Salto con la finalidad de poder efectuar la denuncia ante la Policía.

Intento de rapiña a taxista

Pasaban cuatro minutos de las diez de la noche del domingo cuando desde la Mesa Central de Operaciones derivaron personal policial hasta la Terminal del Salto Shopping por una denuncia de intento de rapiña.

En el lugar, un hombre le dijo a la Policía que cuando circulaba en el automóvil en el que trabaja como taxista, al llegar al cruce de las avenidas Reyles y calle Agraciada fue abordado por dos individuos que iban en una motocicleta, los que mediante amenazas con un arma de fuego le exigieron el dinero y ante su negativa, le efectuaron dos disparos al vehículo impactando uno de ellos en una rueda y se retiraron del lugar. El taxista no resultó lesionado, pero realizó la denuncia al respecto.

Hurto en finca

También en la noche del domingo, pasadas las once de la noche, la Policía concurrió hasta la zona del Hipódromo en el cruce de las avenidas San Martín y Apolón. En el lugar, una mujer, manifestó que se ausentó de su casa y que al regresar se encontró con daños en la puerta principal y la ventanal de aluminio, encontrando el interior en total desorden.

Allí constató la falta de un tv de 40’’ pulgadas, de dinero la suma de 13 mil pesos, también de dinero argentino del que desconoce la suma, realizando la denuncia. Se investiga.

HURTO EN ESCUELA

Este caos ocurrió ayer sobre las 7:30 de la mañana, la Policía concurrió esta vez hasta la Escuela Nº 92, que está ubicada en la calle Industria y calle 5, en el Barrio Horacio Quiroga, por una denuncia de hurto.

En el lugar fue indagada por la Policía la Sub Directora, quién manifiesta que mediante daños en tres ventanas y candados de la puerta, personas extrañas ingresaron al lugar, efectuando el hurto de una caja con pollos. Concurre Policía Científica a efectuar relevamiento correspondiente.