En barrio Cien Manzanas.

Un hombre denunció que en la mañana de ayer, en momentos en que su padre circulaba en su moto Winner 110, por calle Colón al 1000, desde el interior de una finca salieron varios canes, los que lo mordieron en el pantalón, por lo que se bajó para correrlos, apareciendo el supuesto propietario de los mismos, quien sin mediar palabras, con un machete en la mano, le propinó un corte en la cabeza, por lo que para protegerse colocó sus brazos, efectuándole varios cortes en la muñeca izquierda y en los dedos de la mano derecha, siendo trasladado al nosocomio local, donde se le diagnosticó: “paciente traído por móvil policial, presenta herida cortante en región parietal izquierda de unos 6 cm de longitud, herida cortante a nivel de región muñeca izquierda superficial que se suturó y herida cortante de 5to. dedo de mano derecha que se suturó, no otras lesiones al momento del examen”. Investiga Seccional 3ra.

VIOLENCIA DOMÉSTICA

Denunció a su expareja, quien en la madrugada de ayer, ingresó a su domicilio por una ventana, encontrándose en estado de ebriedad, amenazándola con un cuchillo e insultándola con el más bajo vocabulario, temiendo la denunciante tanto por su integridad física, como por la de sus hijos, no siendo la primera vez que ocurren este tipo de hechos, ya que desde que se separaron, el denunciado la amenaza e insulta. Interviene Seccional 9na.

VIAJÓ EN TAXI Y NO PAGÓ

Un taximetrista trasladó a un cliente hasta el barrio Horacio Quiroga, el cual ingresó a un callejón, no regresando más, dejando sin pagar la tarifa del servicio prestado. Anteriormente, le había solicitado al taximetrista, que lo llevara hasta alcanzar al ómnibus que viajaba a Bella Unión, y al no lograrlo, fueron hasta el mencionado barrio. Investiga Seccional 3ra.

DAÑO A INSTITUCIÓN PÚBLICA

En representación de la Escuela Nº 78 ubicada en calle Silvestre Blanco esquina Invernizzi, se denunció que en la tarde del sábado, personas extrañas dañaron dos ventanales, uno en la planta baja y el otro en planta alta, ingresando a la secretaría, no constatándose ningún hurto. Investiga Seccional 5ta.

PARABRISAS DE AUTO DAÑADO EN ESTACIONAMIENTO DE BAILE

Un hombre denunció que en la madrugada de ayer, concurrió a un baile de Costanera Norte, dejando su automóvil en el estacionamiento de dicho local, y al volver a ocupar el mismo, constató que el parabrisas delantero se encontraba dañado. Investiga Seccional 5ta.