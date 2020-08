Súper Sénior: pidió Fénix y jugarán la 8ª

En la pasada sesión de la Liga Súper Sénior, la solicitud partió de la delegación de Fénix. El hecho es que los albivioletas necesitan disponer de fecha libre y como en la octava de esta primera rueda permanecerán al margen, se optó por jugar la octava y no la segunda como debería corresponder por calendario. Una alteración en el orden para contemplar la solicitud de Fénix. La secuencia que viene marcará el estreno absoluto de Racing, siendo visitante en el Parque Rufino Araújo ante Ceibal. Los albirrojos fueron terminantes en el inicio, batiendo a Remeros por 7 a 0. En tanto habrá que aguardar la respuesta de Racing.

De los partidos a los árbitros centrales en cada caso, esta programación resuelta por el Súper Sénior, a cuenta de mañana domingo. Nueve canchas en la suma total.

**********

CANCHA DE SALADERO

Hora 10: Santos vs Baskos-Treinta y Tres. Juez: Guilmer Pintos.

CANCHA DE ADEOMS

Hora 10: Adeoms vs San Isidro «A» . Juez: Biassini.

COMPLEJO SANTA MARÍA

Hora 10: La Cafetera vs Unión Don Atilio (Sergio de los Santos).

CANCHA DE TROPEZÓN

Hora 10: San Eugenio vs La Tablada Sur. Juez: Juan F. Blanco.

Libre: San Isidro «B»

***********

CANCHA DEL CUARTEL

Hora 10: Deportivo Retiro vs Garibaldi. Juez: D. Ferreira.

CANCHA DE ISLA BONITA

Hora 10: Guaraní vs Ferro Carril. Juez: David Argain.

CANCHA DE CENTRO DE CHOFERES

Hora 10: Círculo Policial vs Peñarol. Juez: A. Píriz.

CANCHA DE REMEROS

Hora 10: Remeros vs River Plate. Juez: Luis Benet.

PARQUE RUFINO ARÁUJO

Hora 10: Ceibal vs Racing. Juez: Camilo Cunha.

Libre: Fénix.