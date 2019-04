Tunning

Nuevamente dos autos trabajados por el salteño Walter “Chino“ Volpi fueron elegidos dentro de los veinticinco destacados a nivel país en la Semana de la Cerveza en Paysandú

Sim dudas no deja de ser una muy buena notica, no solo para la empresa salteña involucrada, sino para todo Salto, porque en la pasada edición de la Semana de la Cerveza llevada a cabo en Paysandú en Semana Santa o de Turismo, dos autos presentados por el taller salteño Racing Tunning Custom propiedad de Walter Daniel “Chino” Volpi, consiguieron ser dos, de los veinticinco coches destacados, y premiados a nivel país por el jurado designado para la evaluación en dicho evento de carácter internacional.

En el caso de Walter D. Volpí, ya lleva más de quince años trabajando en esta modalidad de Tunning, y durante todo este tiempo, el taller lleva ganados más de mil trofeos, en diferentes lugares, donde se han realizado eventos de éstas características, con varios campeonatos, presentaciones, y exposiciones de los vehículos trabajados por el taller Racing Tunning Custom, presentaciones que se han realizado no solo en nuestro país, sino también fuera de fronteras a nivel del Mercosur, básicamente en los países de Argentina y Brasil, más allá reiteramos, de cada participación a nivel nacional en los diferentes departamentos.

Para la presentación en el evento en la pasada Semana de la Cerveza en Paysandú, Walter Volpi presentó dos autos, un Fiat Uno propiedad de Wilmar Cavanna oriundo de Solís de Mataojo, y un WW Akura Integra propiedad de Marcelo D´ Oliveira Flores ambos clientes del taller Racing Tunning Custom, los cuales nuevamente fueron premiados, y también destacados como dos, de los mejores veinticinco vehículos trabajados del país.