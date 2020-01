El Ferro Carril que fue Campeón en la Divisional «B» del Torneo del Intertior. Ascenso consumado a la «A». No le faltó protagonismo en el Salteño, llegó a la final y fue segundo cuando en la noche de los penales, Universitario se quedó con el sueño de la corona.

Al fin de cuentas, al primer año de RAMÓN ROMERO en la franja, no le faltaron repercursiones. Nada fue en vano. Por eso además este año, el desafío se triplica: el torneo local, la Copa Uruguay en su primera edición y el acceso a la Divisional «A» del Campeonato del Interior.

El DT de la franja fue exponiendo razones en EL PUEBLO. Las suyas. Las tiene.

El mediodía del domingo, con el calor sofocando, el equilibrio de Ramón para sacarle reflexión a cada área que comprende este Ferro Carril 2020. El que gradualmente irá amaneciendo.

«HABLAMOS TODO LO QUE HABÍA QUE HABLAR»

«Fue la semana pasada cuando nos juntamos con los dirigentes. Ferro es parte de una serie de aspectos posibles y no hicimos menos que encararlo. No será un año más, por la triple competencia que nos espera. La conformación del plantel tiene que ver con ese fin».

-Un plantel más largo, como para evitar lo sucedido el año pasado.

«Ni que hablar. Tuvimos la mala experiencia de tres jugadores lesionados que no pudieron volver: Guarino, Sebastián Silveira y Cruz».

-Te quedaste solo con un «9» de punta: Denis Ferreira.

«Es lo que no debiese pasarnos este año. Las lesiones son parte del fútbol y si tenemos tres campeonatos para jugar, las precauciones tendrían que estar a la orden del día».

-Del plantel del año pasado, algunos que se van y la mayoría se queda. ¿Es así?

«Que se quede la mayoría de hecho es fundamental y que llegarán jugadores…. llegarán. Pero en determinados casos, no es un tema mío. Es cuestión del jugador y del dirigente. Yo no manejo la economía del club. Puedo sí mencionar a los jugadores que quisiera tener».

-A Paolo Dantaz, ¿lo quisieras tener?

«Ahí está un caso concreto. Si digo por mí, por supuesto. Pero se también que debe mediar un acuerdo. Pero en el plano futbolístico, sabemos quién es Dantaz y lo que puede aportar».

«NO HAY LA MENOR DUDA: FERRO SIEMPRE EXIGE»

-¿El mismo Cuerpo Técnico?

«El mismo Cuerpo Técnico. Los que nos sumamos el año pasado, seguimos».

-Se fue apuntando en las últimas semanas, respecto a algunos ciclos concluídos.

«No hablo de nombres en ese sentido. Digo que si la mayoría se puede quedar, que se quede».

-Si proyectas la mente en el tiempo, ¿hay que hablar de certezas o de ilusiones?

«Un poco de las dos. Yo se que el plantel de Ferro, el que tengamos, estará en condiciones de responder. La Copa Uruguay, lo de OFI y el torneo local, que siempre importa. No hay la menor duda que Ferro Carril siempre exige. Con una de las tres competencias nos vamos a quedar. Ese tiene que ser el objetivo. Por lo menos uno».

-De los tres que se lesionaron el año pasado, ahora son situaciones distintas.

«Si, porque en el caso de Sebastián Silveira, ya en las últimas semanas de la temporada pasada, fue uno más. Apoyo para el grupo del bueno. Nos alegró. Javier Guarino está volviendo a entrenar a partir de un determinado esquema de trabajo. El caso más complicado quizás sea el de Cruz. Es una evolución más lenta».

-El Ferro Carril de la exigencia del que hablabas. ¿Hace al estímulo también?

«Sin dudas. Es un compromiso que se asume. Un año para disfrutar por la continuidad que tendremos. Pero no podemos ir sin capacidad de respuesta. La tendremos que tener».

-ELEAZAR JOSÉ SILVA-