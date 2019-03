Le dieron medidas sustitutivas a la mujer que el lunes pretendía vender un arma en una plaza pública

La justicia penal le dictó medidas preventivas a una mujer por el tráfico de armas. Fue la que el lunes por la tarde andaba en la plazoleta Benito de Paula, con su hijo en brazos y en la mochila que llevaba consigo, tenía un arma de fuego. Ayer la formalizaron pero sin prisión, sino con medidas sustitutivas.

Además se registró una rapiña y varios robos, entre ellos el de materiales y herramientas para la construcción. Incluso fue denunciada una rapiña por un adolescente que, cuando se desplazaba en su bicicleta, le robaron el celular bajo amenazas.

TRÁFICO INTERNO DE ARMAS

Mediante tareas de información, próximo a la hora 18:00 del pasado 25 de febrero, en operativo realizado por el Departamento de Investigaciones, en la Plazoleta Benito De Paula, se logró la detención de una femenina que llevaba a su niño en brazos y era acompañada por un adolescente; a su vez, de adentro de una mochila para niños que trasportaba, se le incautó un arma de fuego tipo revólver que intentaban comercializar. También, se incautó un celular y dinero, una cifra superior a los $ 4000, fraccionado en billetes de baja denominación; a posteriori, también fue detenido un masculino mayor de edad, quien estaría directamente relacionado con el hecho. Concurrió personal de la Policía Científica. Se continuaron las actuaciones para determinar, tanto la procedencia del arma, como la participación de la misma en otros hechos ilícitos.

Culminadas las actuaciones, la Fiscalía de Primer Turno dispuso: “En relación a G.J.A.R. se le ha imputado la presunta comisión de un delito de tráfico interno de armas en lugares públicos, y en relación a L.O.S.C. se le ha imputado la presunta comisión de un delito de tenencia no autorizada de arma de fuego, habiéndose impuesto las siguientes medidas: – El deber de fijar domicilio y no modificarlo sin autorización de la sede. -Presentarse una vez por semana ante la Seccional policial correspondiente a su domicilio y permanecer allí por espacio de una hora durante el término de noventa días”.

MENOR RAPIÑADO EN AVDA. BARBIERI Y REPÚBLICA ARGENTINA

Próximo a la hora 19:45, un menor de edad caminaba llevando una bicicleta por Avenida Barbieri, y al pasar calle República Italiana lo interceptó un masculino, quien, mediante amenaza verbal, le exigió la entrega del celular, tirando el Iphone modelo 6S, logrando su propósito, dándose a la fuga. Investiga Seccional Quinta.

LESIONES PERSONALES

Una femenina mayor de edad manifestó que, concurrió a la finca de su ex pareja, y encontrándose dialogando con la misma, del interior salió una mujer, pareja del hermano de su ex pareja, insultándola verbalmente, agrediéndola en forma física, golpeándola en el rostro, siendo, también, mordida por un can raza Pitbull. Investiga Unidad de Investigaciones.

DAÑOS Y HURTO CASA DE FAMILIA

Se denunció por parte de una femenina mayor de edad que, se ausentó de su domicilio ubicado en calle Invernizzi al 1700, quedando este sin moradores, y al regresar, observó que un ventanal se encontraba abierto y dañado el vidrio, el interior en completo desorden y la falta de una plancha de pelo marca Gama, una campera Parka de niño, un juego de cucharones de seis unidades, juego de cubierto de doce unidades, un cuchillo de cerámica, comestibles y ropas varias. Investiga Seccional Quinta.

ROBARON UNA TABLET, JOYAS, ENTRE OTROS OBJETOS

Un masculino mayor de edad manifestó que, entre la hora 18:00 y las 19:10, se ausentó de su domicilio ubicado en Avenida Paraguay a la altura del 900, quedando el mismo sin moradores; a su regreso, se percató que mediante el forzamiento de la puerta de metal del fondo de la finca, personas extrañas ingresaron y le hurtaron una tablet del plan Ibirapitá; tres anillos, dos de oro y uno de fantasía; un celular; una radio chica de color negro; ropas y un par de sandalias, dejando el dormitorio en completo desorden. Investiga Seccional Quinta.

SE LLEVARON VARIOS KILOS DE PORTLAND,YESO, PICO Y PALA

Personal policial concurrió a calle Andes al 1800, donde, un masculino mayor de edad manifestó que, a la hora 5:45, se ausentó de su finca y, al regresar, se percató que mediante el forzamiento de la puerta de chapa del fondo, le hurtaron dos bolsas de de 25 kg. de Portland marca ANCAP; una bolsa de 25kg. de brinda fix marca Ceresita, tres bolsas de un kilo de yeso, una maceta, un pico, una pala y un balde. Investiga Seccional Tercera.