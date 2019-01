Años atrás el comercio fue noticia por un hecho similar, cuando no era frecuente en la ciudad ese tipo de sucesos

Tras el lamentable hecho ocurrido en la noche del viernes en la histórica Heladería Alfredito ubicada frente a Plaza de Deportes en la Zona Este de la ciudad, EL PUEBLO dialogó con una de las funcionarias que se encontraban allí, cuando un individuo con casco irrumpió en el comercio con un arma de fuego, exigiendo a los clientes que se tiraran al piso y a la cajera que le hiciera entrega del dinero que se encontraba en la caja registradora, para luego huir con su cómplice, quien lo esperaba afuera del local.

La misma mencionó que, “el hecho vivido próximo a las 23.00 horas del viernes, fue similar al ocurrido hace muchos años atrás”, cuando este tipo de delitos no era frecuente y motivaba una excepción a la apacible vida salteña, y que tuvo al comercio como víctima.

Consultada respecto a eventuales medidas de seguridad que podría adoptar la empresa, como el cerrar las puertas y habilitar el ingreso tras tocar un timbre, método ya implementado en varios negocios, la respuesta fue enfática: “la heladería trata de forma personal con el cliente y sería una pena poner cualquier tipo de barrera entre él y el negocio”, enfatizó.

También, auguró que la situación de inseguridad por la que atraviesa Salto pueda ser “resuelta por las autoridades”, esperando no tener que vivir “lo que pasa en las estaciones de servicio donde ya no se utiliza el efectivo y todo se maneja con tarjetas de crédito”.

Consideró, en un llamado a los medios de comunicación, que sería pertinente que los mismos “minimicen en la información las sumas de las que se hacen los malhechores cuando roban, como forma de desincentivarlos a creer de que en dichos comercios pueden obtener grandes cantidades de dinero”. También informó que la cifra manejada por los medios informativos y en la información oficial no son los correctos, ya que a la hora que se sufrió la rapiña “no sabíamos cuánto dinero había en la caja, ya que no se había hecho el cierre, pero fue menor que la cantidad informada”, culminó.

De acuerdo a información oficial brindada a este medio, hasta la tarde de ayer se trabajaba en las investigaciones pertinentes para dilucidar la rapiña, no habiendo detenidos por el caso.

Parte Oficial

Derivado por el Centro de Comando Unificado, personal de la URPS concurrió a una heladería ubicada en calle 19 de Abril y Santos Errandonea, entrevistándose en el lugar con una mujer mayor de edad, quien manifestó que, próximo a la hora 22:50, ingresó un hombre usando un casco de color azul y blanco, exhibiendo un arma de fuego y ordenando a los clientes que se tiraran al piso, exigiendo la entrega de toda la recaudación de la caja, a lo que se accedió, llevándose el dinero de la recaudación.

Luego de obtener su propósito, el delincuente se dio a la fuga con otro individuo que lo esperaba afuera en una motocicleta tipo pollerita. Investiga Unidad e Investigaciones.