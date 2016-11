A pesar de que intentó resistirse a la acción del ratero, una mujer fue despojada de su billetera que contenía 4.800 pesos, documentos y llaves. En tanto un menor autor del robo de una moto fue capturado e irá hoy al juez acompañado de una persona mayor y una custodia policial.

HURTO A TRANSEÚNTE

Una femenina mayor de edad denunció que en la tarde de ayer caminaba por calle Artigas y al estar entre Ituzaingó y Yatay un masculino se le acercó por detrás y la sujetó del brazo exigiéndole la billetera, ella se resistió pero dicho masculino logró arrebatarle la billetera conteniendo la suma de $ 4.800, documentos varios y juego de llaves, dándose a la fuga posteriormente. Investiga Seccional 2da.

HURTO Y RECUPERACIÓN

DE VEHÍCULO

Un hombre mayor de edad denunció que dejó su birrodado marca Yumbo Max 110cc matrícula HKO 715, estacionada debajo de su apartamento con traba de seguridad original, posteriormente vecinos le dieron aviso de que un masculino llevaba de tiro su moto, saliendo en procura del mismo. Obteniendo información de dónde habría ingresado con el vehículo.

En el día de ayer personal policial concurre a barrio Caballero visualizando a un adolescente con el vehículo hurtado. Procediéndose a la incautación del birrodado y la detención del mismo. Policía Científica realizó relevamiento fotográfico. Expresando el adolescente haber hurtado el vehículo para vender sus partes. Consultado el Magistrado dispuso: relevamiento fotográfico de Policía Científica y entrega bajo recibo de la moto y otros efectos; sea entregado a la madre y que el joven sea conducido con mayor responsable en el día de mañana (por hoy) a la hora 12:30 y notificado a la misma hora el denunciante y policía como para custodia del menor con carpeta científica y parte policial. Investiga Seccional 2da.

LESIONES PERSONALES

Un masculino mayor de edad denunció que en momentos que iba corriendo por la senda peatonal en Costanera Norte, visualizó en sentido contrario un motonetista acompañado de una femenina sin luces, donde el denunciante le llama la atención, indicándole que circulara por la calle, haciendo este caso omiso. El denunciante se acercó hacia el mismo y le reprochó dicha actitud, llamando al Servicio Policial 911. Al llegar los efectivos, se dio a la fuga, dejando a su acompañante. Al intentar detener a este, lo arrastró, provocándole una lesión en codo izquierdo. Investiga Seccional 5ta.

HURTO EN CASA

DE FAMILIA

Un hombre mayor de edad denunció que le hurtaron desde su domicilio, su uniforme del frigorífico, un par de championes de fútbol sala N.º 41, marca Adidas y un par de zapatillas Nº 41 y prendas de vestir masculinas, las que se encontraban en el patio del de su domicilio. Investiga Seccional 3ra.

ABANDONARON LA

MOTO QUE CINCHABAN

Personal policial del G.R.T circulaba por calle Juan H.Paiva de oeste a este frente al paseo de compras con intermitentes encendidas, donde sale un birrodado con un conductor, el mismo tiraba a otro birrodado con una piola con otro conductor, a alta velocidad, circulando por Avenida Blandengues al Norte, girando a calle A. Latorre al oeste, donde abandonan el birrodado con matrícula HIT 691 y continúan la marcha en el birrodado matriícula HKV 052 realizando un seguimiento a distancia y en el asentamiento Malvasio los pierden de vista. Investiga Seccional 2da.

N. de R.: La información policial no aclara si la moto abandonada estaba denunciada como robada.

DAÑO EN INSTITUCIÓN

PÚBLICA

Una femenina mayor de edad en representación de la Escuela N.º 121 sita, en barrio Ceibal denunció que desconocidos rompieron focos de luz exteriores que alumbran los patios al fondo y costado de dicha escuela. Investiga Seccional 3ra.

HURTO EN CASA

DE FAMILIA

Una mujer mayor de edad denunció que en la noche de ayer al llegar a su domicilio, sito en barrio La Amarilla, que se encontraba sin moradores, constató que la ventana del frente estaba abierta, el interior en completo desorden y el hurto de ropas varias, una garrafa de 3 kilos con carga, un ventilador de pie marca Cosel, un perfume, no recuerda la marca y 1 cargador de tablet. Investiga Seccional 4ta.

MOTONETISTA

LESIONADO

En la mañana de hoy en la intersección de calles Osimani y Brasil ocurrió un siniestro de tránsito protagonizado por una moto marca Yumbo conducida por un masculino mayor de edad la cual circulaba por calle Osimani con dirección al sur y al estar próximo a la intersección mencionada debido a que esquivó un pozo perdió el dominio del birrodado cayendo al pavimento resultando lesionado. Siendo asistido en Hospital local se le diagnosticó “politraumatizado, pasa a tomógrafo”. Intervino Brigada de Tránsito.

PROBLEMA VECINAL

Una mujer mayor de edad denunció que desde hace un tiempo es víctima permanente de insultos y amenazas por parte de una vecina desconociendo los motivos por los cuales tiene esa actitud. Investiga Seccional 4ta.

VIOLENCIA DOMÉSTICA

Un femenina mayor de edad denunció a su expareja quien en la tarde de hoy concurrió a su domicilio comenzando a insultarla y agredirla con el más bajo vocabulario, no siendo la primera vez que lo hace ya que concurre a cualquier hora. Solicita prohibición de acercamiento, relacionamiento y comunicación ya que teme por su seguridad. Interviene la Dirección Departamental de Violencia Doméstica y de Género.