* Salto Nuevo y River Plate solicitaron audiencia al Colegio de Jueces..

* Fue amnistiado Rafael Pereira, jugador de Nacional. Cumplió el 50% de la sanción y sin antecedentes graves.

* Delegado de Saladero, José Luis Gracés, mocionó para que quedara sin efecto las denuncias de colados y posterior cobro a los clubes. Votaron por esa opción: Gladiador, Paso del Bote, Salto Nuevo, Saladero e Hindú. No prosperó.

* Esta semana abrirían diálogo con representantes del Comando de Jefatura, para resolver problemática.

**********

Acaso, la síntesis misma de lo sucedido ayer a la noche en el Consejo Superior de la Liga Salteña de Fútbol, pactándose asimismo la cuarta fecha del Campeonato Apertura en la “A”. Se reabre el campo de juego de Universitario, tras la inactividad en el 2016. Los rojos ante Saladero y defendiendo la condición de punteros. Con Gladiador, asociados en la punta.

DE CANCHA EN CANCHA

Universitario.

Hora 14: Nacional vs Hindú.

Hora 16.15′- Universitario vs Saladero.

***********

Parque Luis T. Merazzi.

Hora 14: River Plate vs Paso del Bote.

Hora 16.15′- Ferro Carril vs Progreso.

**********

Parque Ernesto Dickinson.

Hora 14: Salto Uruguay vs Salto Nuevo.

Hora 16.30′- Ceibal vs Gladiador.

***********

El partido entre Ceibal y Gladiador, efectivamente 16.30′. Una manera de evitar cualquier tipo de cruces entre hinchas de Ceibal y Salto Nuevo. En el Dickinson, será la segunda vez consecutiva que se afronta una doble jornada. El domingo pasado, con doble aspecto a favor: la mayor venta de entradas y la superior recaudación. De cancha en cancha, con los registros para saber.

Parque Ernesto Dickinson- 1.678 y $192.080.

Cancha de Gladiador- 340 y $38.280.

Cancha de Nacional- 428 y $47.800.

Total de entradas vendidas: 2.446.

Total de lo recaudado: $278.160.

RAFAEL, OTRA VEZ

Desde el 11 de setiembre del año pasado, la sanción de la cual es blanco Rafael Pereira, el zaguero de Nacional. Los tricolores elevaron una petición de amnistía para que el jugador sea rehabilitado. Para el Tribunal Arbitral se configuran las condiciones para decretar la amnistía. Superó los 6 meses de la pena y no registra antecedentes graves. Se operó la rehabilitación. Alejandro Torrens ya tiene un zaguero más para disponer. Rafael Pereira había sido sancionado con un año al margen del fútbol.

ELLOS, LOS EXPULSADOS

La nómina incluye a Nicolás Martínez y Sebastián Masseroni (Hindú), Rodolfo Morales (canchero de Hindú), Franco da Silva y Braian Albin (Ceibal), Yeicol Prado (Salto Uruguay), Walter Campos (Salto Uruguay), Gerardo Chiessa (kiniesiólogo de Salto Uruguay) y Matías Laxague (Universitario). Se trata de los expulsados en la tercera fecha en la “A”.

PROGRESO EXPULSÓ

AL SOCIO

Los incidentes se originaron en torno a la categoría Sub 18 de Salto Uruguay y Progreso, el pasado sábado. Ayer en el Consejo, la delegación de Progreso describió lo sucedido. La Comisión Directiva expulsó del padrón, al socio que protagonizó el hecho, lo denunció en la seccional de policía y pretende que no ingrese a los escenarios donde la banda juegue. Progreso fue hasta el hueso mismo de todas las resoluciones posibles.

PATEANDO LOS TARROS

El turno de José Luis Gracés, delegado de Saladero. Apostó a que se votara su moción: dejar sin efecto el pronunciamiento votado el año pasado, relativo a que los clubes absorbieran el monto de las entradas, cuando determinadas personas identificadas con colores específicos, ingresan sin pagar (los colados, a cara y seca). Un total de cinco votos en esa dirección. La mayoría no se adhirió. Esta semana en tanto, la chance de abrir diálogo con el nuevo Jefe de Policía. Catarata de argumentos que los directivos expondrán, para que pueda ser posible el retorno de la guardia a los campos de juego. Sin el servicio 222, el vacío en determinados aspectos de la seguridad, resuella por la herida.

DEVOLVIERON

O PAGARON

Jugadores de la selección salteña que no habían devuelto la indumentaria deportiva, tras la última participación en la Copa del Interior. Si antes del viernes de la semana pasada no procedían a la devolución, permanecerían al margen de la fecha. Hubo devoluciones y también desembolso económico cuando ello no sucedió. El delegado de Salto Nuevo, cuestionó la metodología, porque el año pasado la devolución debía producirse ANTES del inicio del torneo y no con el torneo iniciado. También por nota, Salto Nuevo ratificó la postura argumental de su delegado.