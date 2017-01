NACIONAL FÚTBOL CLUB DE SALTO

Sobre el mediodía de ayer, Nacional Fútbol Club de Salto realizó el lanzamiento del ambicioso proyecto juvenil “Nacional de futuro”, realizando la presentación del mismo a los medios de prensa.

Todos los que hicieron uso de la palabra expresaron que el “Tricolor” apunta a la formación de sus juveniles como personas de bien, y para ello formarán un equipo multidisciplinario que trabajará tanto en lo deportivo como en lo social, con la participación de un médico, un enfermero, un psicólogo,un nutricionista, y desde luego de un cuerpo técnico de fútbol bajo la dirección del Entrenador Ramón Romero y del Profesor de Educación Física Matías Piñeiro.

El Tesorero Dr. Rolly Maccio en el inicio, hizo uso de la palabra, se refirió al proyecto como “una clara dirección encaminada por Directivas anteriores y que se está potenciando, siendo una apuesta que consideramos muy importante y muy productiva, con referentes de primer nivel como lo son Ramón (Romero) y Matías (Piñeiro) que son parte de la casa, personas que nos han demostrado ser excelentes en todo aspecto, tanto desde lo profesional como lo humano. Ellos también se entusiasmaron con esto y creemos que es el momento de dar un salto de calidad, apostando realmente a la inferiores, no solamente ascendiendo jugadores a Primera División, sino que haciendo una formación más profunda desde el punto de vista técnico y también de la responsabilidad, como aquellos aspectos que hacen la diferencia entre un profesional del deporte y otro. Estamos esperanzados en que esto sea un antes y un después tanto en materia de inferiores, como para la vida misma del club”.

Siguiendo en el uso de la palabra, el ex Presidente y ahora Gerente Deportivo tricolor, José Luis Pertusatti, quien en lo sustancial dijo: “Nacional en los últimos años apostó a los jugadores de su cantera, logrando buenos resultados, donde nos hizo darnos cuenta de que con gente de la casa también se puede, pero para eso también se debe trabajar de una forma más seria y más organizada. El proyecto va mucho más allá del tema de fútbol, nosotros ponemos en primer lugar a la persona, acá los chiquilines están en un mundo donde necesitan que los mayores le demos una mano, una orientación, un consejo. Para nosotros lo más importante acá es sacar buenas personas, si después son jugadores de fútbol mejor, y si son buenos jugadores de fútbol mucho mejor”…”queremos trabajar con los padres, realizando talleres, esto es un ida y vuelta y necesitamos el apoyo de la familia”.Pertusatti también se refirió a que el club cuenta con tres juveniles practicando en Nacional capitalino, y que seguramente se sumará otro de la Sub 15.

Cerrando la parte oratoria, habló el “Profe” Matías Piñeiro: “Esto es un proyecto a largo plazo, siendo un proceso que lleva su tiempo y donde estamos convencidos que va a brindarle grandes alegrías al club. Invitamos a todos los jóvenes de 13 años en adelante que se sumen, estaremos comenzando el próximo lunes 23 de enero a las 18:30 en nuestro Estadio principal (frente a Tata),donde se presentará el equipo de trabajo y se comenzará con los mismos, la idea es realizar una semana de evaluación para ir conociéndolos con mucho trabajo con pelota, luego comenzaremos el trabajo de pretemporada con trabajos más específicos por categoría de cara a lo que será también el campeonato local.

Esto es muy importante para el club y para que siga siendo un club grande como lo es” finalizó el profesor Piñeiro.

Nacional apuesta a lo grande, su Gerente Deportivo puntualizó que en estos tiempos de pocos recursos económicos, los clubes necesitan formar jugadores en su cantera, y el que no lo hace va rumbo a desaparecer.