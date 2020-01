Fue detenido en las primeras horas de la mañana de este 10 de enero el fugado Juan Ramón Barboza Leiva, interno de la Unidad 3 del INR (Ex penal de Libertad) que había escapado tras romper una reja del celdario donde estaba alojado. Ya fue reintegrado y está a disposición de la Justicia.

El hombre fue detenido a la altura del km 32 de la ruta 1, próximo a la rotonda de Playa Pascual, por personal del Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO) que venía desarrollando diferentes operativos en la zona, para poder dar con el mismo.

Fuentes del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) informaron a UNICOM que la detención se realizó en las primeras horas de esta mañana y que rápidamente fue reintegrado a la Unidad de Rehabilitación para Personas Privadas de Libertad (UIPPL) Nro.3.

El hombre está ahora a disposición de la Justicia.

Como informáramos en su oportunidad, Juan Ramón Barboza estaba alojado en el sector 1 A de la UIPPL Nº3 -ex Penal de Libertad- desde donde se fugó tras romper la reja del celdario. La fuga se había constatado en horas de la madrugada del pasado 9 de enero, cuando un funcionario militar le dio la voz de alto al interno en fuga y al no detenerse, le disparó.

A su vez, desde el INR indicaron que el hombre no presentaba heridas a causa de los disparos efectuados por la Guardia Perimetral.