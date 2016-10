“El equipo me da muchas facilidades para convertir”, valoró Luis Suárez al recibir su Bota de Oro como máximo artillero de la última temporada europea, y eligió los goles a los equipos madrileños como los más importantes de sus 40.

“Mis compañeros son partícipes de todos los goles y los logros que se están obteniendo a nivel grupal. Esto es más de ellos que mío. Como se vio en las imágenes, muchas veces sólo he tenido que empujar la pelota. Todo el equipo es parte de esto”, confesó Luis Suárez al recibir la Bota de Oro que lo distingue como máximo goleador de las ligas europeas en la temporada 2015/16.

El salteño agradeció a sus compañeros, al entrenador y al staff del Barcelona, y reconoció que “no imaginaba ser goleador ni aspiraba a eso” cuando llegó al club. “Quería ser campeón y ganar la Champions”, admitió, al tiempo que se mostró consciente de que “tiene mucho mérito haberlo logrado antes en el Liverpool” pero no lo imaginaba en el Barcelona.

“Tengo compañeros magníficos que me lo hacen fácil, aunque tampoco voy a sacarme mérito; los goles hay que hacerlos, y hay que estar en el lugar donde hay que estar”, agregó Suárez, delantero del “mejor equipo del mundo”. “Si te planteas un objetivo lo podés conseguir, pero primero están los objetivos grupales como la Liga, la Copa del Rey y la Champions. Si no la gano yo (la Bota de Oro), que la ganen Leo (Messi) o Ney (Neymar)”, recalcó.

A la hora de recordar su etapa europea, narró que “lo del Ajax fueron inicios” en una liga que le “enseñó muchísimas cosas, como conocer el fútbol europeo y el fútbol mundial en general”. “Fue una etapa en la que tuve mucha suerte de hacer muchos goles y de ir creciendo. Me dio la oportunidad de ir al Liverpool”, valoró.

“Cuando llegué al Liverpool no me planteé la posibilidad de ser goleador, pero fui creciendo y se dio la posibilidad de hacer muchos goles, que eran para tener la ilusión de ganar la Premier League. No se pudo dar, pero luego se dio la chance del Barcelona, donde se te hace todo mucho más fácil con los jugadores que tenés alrededor. Como en mi primer año, en el segundo el equipo me dio muchas facilidades para convertir y eso se agradece mucho”, expresó.

Consultado por la posibilidad de cerrar su carrera en el Barcelona, consideró que “es precipitado” tocar el tema. “A cualquier jugador le encantaría retirarse acá, pero también estás con la obligación de estar al máximo nivel toda tu carrera, y sólo algunos privilegiados pueden hacerlo. Todavía no pienso en eso”, respondió.

Cuando se le preguntó por el gol más importante de los 40 que le permitieron conquistar la Bota de Oro, eligió tres: “los dos al Real Madrid en el Bernabéu y el que le hice al Atlético de Madrid para ganar en casa”.