Lo que pasó en la fría noche del miércoles en el barrio La Tablada no tuvo desperdicio y habla de más de lo mismo de lo que sabemos todos con respecto a la situación de inseguridad que vivimos en el país.

Según afirmaron a EL PUEBLO fuentes policiales, se trata de un ajuste de cuentas entre dos grupos que se dedican a la venta de drogas. En este caso, el que pagó más caro no fue el narcotraficante, sino el hijo de una mujer que podría estar implicada en la venta de drogas en esa zona de la ciudad.

Al parecer hay una “deuda de drogas, no sabemos si es de dinero o de alguna cantidad de estupefacientes que no pudo ser entregada, y al que balearon fue al hijo de una mujer que es la posible vendedora”, declaró a este diario una fuente de la Policía. El joven terminó internado, intervenido quirúrgicamente en el Hospital y el caso está siendo investigado para poder dar con los sujetos que fueron acusados por el herido que salvó su vida de milagro. El caso impresiona, porque el modus operandi fue propio de los de sicariato como ocurren en conocidas ciudades del continente. Según la información oficial brindada por la Policía ayer, los efectivos concurrieron al lugar donde un sujeto manifestó que próximo a las 23:00 horas del miércoles, se encontraba sentado junto a otra persona, frente a una vivienda momento en que se aproximó una motocicleta con dos ocupantes, quienes pararon frente a ellos. Allí, al estilo de un sicario, se bajó uno que sacó un arma de fuego de entre sus ropas, apuntando a su compañero y comenzando a realizar disparos, sin mediar palabras, por lo que él salió corriendo, disparándole también pero sin lograr su cometido, dándose a la fuga. El lesionado fue trasladado al Hospital Regional Salto, donde fue asistido y se le diagnosticó “herida de arma de fuego en pierna derecha, tres en brazo derecho, una en cuello y tres en el tórax”. Puesto el hecho en conocimiento de la Justicia, se dispuso por mandato verbal: “certificado de médico forense, se labre acta a víctima cuando pueda ser interrogado, actas a testigos si la víctima menciona, si hubieran cámaras de seguridad en la zona, conseguir filmación y hacer relevamiento por parte de Policía Científica, que la víctima permanezca con custodia policial”. Investiga Seccional 2da.