El edil nacionalista Carlos Silva (Lista 50), reclamó en la primera sesión del año del legislativo comunal, “cuentas claras” al intendente Andrés Lima tras la concreción de un nuevo fideicomiso en su administración, historiando que el anterior gobierno departamental comenzó su camino de endeudamiento de igual forma.

EVOLUCIÓN DEL DÉFICIT

“En Salto por estos días y desde hace ya unos años –comenzó diciendo-, se habla mucho sobre los números de la Intendencia. Si se debe esto o aquello, si el déficit es tal o cuál, las deudas con proveedores, el nuevo crédito que tomó la intendencia”.

“Nosotros, desde el periodo anterior, cuando se da a conocer la rendición de cuentas del año 2012, comenzamos a alertar el aumento desproporcionado que tenía el déficit de la Intendencia de Salto” recordando la evolución del déficit acumulado año por año.

2010: $ 91.061.905 (primer semestre Fonticella, segundo semestre Coutinho); 2011: $ 165.774.559; 2012: $ 236.743.233; 2013: $ 584.744.116; 2014: $ 727.930.820 y 2015: $ 824.798.210 (primer semestre Coutinho, segundo semestre Lima).

“Nadie discute ya –continuó- en la situación económica y financiera que quedó la Intendencia al término del período de Coutinho”, con “deudas en los Bancos”, dejando a “cientos de proveedores sin poder cobrar, retenciones que se le hacían a los trabajadores y no se pagaba a los acreedores, hasta el punto de atrasarse en el pago de los sueldos. Tema ya más que discutido y laudado por la ciudadanía, la Intendencia de Salto quedó devastada”.

“Ahora bien, ¿cómo está manejando las cuentas de la Intendencia” el gobierno de Lima? “Cuando estaba terminando el periodo anterior y por comenzar este, la Junta Departamental le concede una venia al actual gobierno, para endeudarse hasta por mil millones de pesos”.

“Debemos analizar algunas de las causas que a nuestro entender, llevaron al desastre financiero de Germán Coutinho. Para mencionar algunas y rápidamente, ingreso masivo de funcionarios con un desproporcionado aumento en el rubro cero (sueldos), solicitar créditos y fideicomisos a todos quienes pudiera y en algún caso, a quien no debía también, mala gestión y planificación en áreas claves de la comuna”.

¿NO APRENDIÓ?

Entonces se pregunta el edil blanco, “el Intendente Andrés Lima, ¿no aprendió de esta mala experiencia? Desde que comenzó este nuevo período hemos reclamado por mantener una austeridad financiera para no seguir destruyendo las finanzas de la Intendencia. Una de las medidas que toma Lima es la de cesar a más de 250 funcionarios, ingresados en el período anterior, debido a la crisis financiera de la Intendencia, pero resulta que se le pregunta cuántos funcionarios van ingresando ya durante su gestión y no responden claramente, ¿no estará siguiendo el mismo camino?

“También le pedimos que al momento de tomar este nuevo fideicomiso, lo haga solo por el monto necesario para pagar las cuentas que quedaron del anterior gobierno, pues bien, ¿qué hacen entonces? Piden más de lo que necesitan para pagar las deudas y allá vamos, aparentemente otra vez por el mismo camino”.

“Lo dijimos y lo repetimos, los dineros no son de los gobernantes de turno, sino del pueblo de Salto. Quienes tienen la responsabilidad de gobernar lo deben hacer austera y eficientemente, lo deben hacer con conciencia que la situación financiera no es buena y en algún momento los préstamos, fideicomisos, etc., se van a terminar. No se puede gastar más de lo que ingresa, sino ya sabemos cómo termina este cuento”, afirmó.

“Todos estos malos manejos de fondos públicos –recuerda Silva- han terminado en un juzgado penal después de la auditoría realizada por este gobierno y la justicia decidirá. Le reclamamos también al actual gobierno que realice auditorías externas permanentes y así prevenir este tipo de cosas. Que sea claro con la información y tome los recaudos necesarios para corregir los errores del pasado. Hoy lamentablemente vemos que se está por un camino parecido al anterior, gastando más de lo que entra y continúan endeudando a Salto”.

“Por último –manifiesta Silva-, nuevamente hacemos un llamado al Intendente Lima, mire para atrás, vea cómo le entregaron la intendencia, cuide las cuentas públicas, porque si no, quien nuevamente deberá sufrir y pagar por las malas gestiones, será el pueblo y el pueblo, se cansa”, concluyó.