Rafael Carriquiry- Plan Agropecuario

Respondiendo algunas inquietudes por parte de productores de Artigas, respecto a la carencia de minerales, particularmente el por qué los animales comen huesos, el Dr. Rafael Carriquiry, técnico regional en Rivera del Plan Agropecuario, brindó algunas recomendaciones a tener en cuenta.

En este sentido explicó que los animales comen elementos que no componen su dieta, como huesos, piedras, alambres maderas -a veces solamente los mastican o lamen- y es lo que se denomina apetito depravado o pica y no necesariamente está vinculado con la carencia específica de un elemento. Indicó que es muy característico que cuando a un animal le falta sodio, lo busca en diferentes cosas y cuando consumen el sodio suficiente, dejan de comerlo. Pero también pasa con el fósforo, el cual también empiezan a buscar en otros elementos, que no son las pasturas o los forrajes para cubrir sus requerimientos. “No se trata de una especie de inteligencia nutricional, donde el animal sabe lo que le falta y anda buscándolo sino que es una alteración del comportamiento”, manifestó.

Carriquiry destacó que la mayor parte del departamento de Artigas está en una zona de muy altas carencias de fósforo (relación que se establece entre la cantidad de fósforo que hay en el suelo, en las pasturas y lo que puede consumir el animal). Añadió que cuando el animal está consumiendo una buena cantidad de forraje – primavera- verano – está mejorando su performance, es decir que gana más peso, o produce más leche, y eso significa que requiere más fósforo; sin embargo la cantidad que hay en las pasturas no es suficiente. Citó como ejemplo que una vaca de cría lactando necesita entre 15 y 18 gramos de fósforo por día, dependiendo de la cantidad de leche, el tamaño de la vaca entre otras variables.

Por otra parte una vaquillona que esté con una ganancia de peso intermedia -alrededor de 200 gramos – precisa más o menos unos 10 gramos por día, y en muchas de las pasturas de campo natural de Artigas, han constatado que eventualmente los animales pueden cosechar 7-8 gramos de fósforo por día cuando tienen buena disponibilidad de pastura, lo que indica que pueden cosechar la mitad de lo que necesita una vaca por día y el 80% de lo que necesita una vaquillona; siempre que estén comiendo suficiente cantidad de pasto.

Cuando los animales están en situación de muy baja oferta forrajera, significa que están produciendo menos, ganan menos peso, producen menos leche, por lo tanto requieren menos fósforo; en esa situación tampoco alcanzan a cubrir sus niveles de fósforo pero lo importante es que, cuanto más pasto hay, más cantidad de fósforo necesitan.

El técnico indicó que la idea de suplementar en invierno en potreros de muy baja disponibilidad, no tiene casi retorno económico lo cual no significa que la vaca no precise un suplemento de fósforo, sino que ese suplemento que le damos en invierno tiene escaso beneficio.

Resaltó que sí tiene un muy buen retorno cuando suplementamos en primavera-verano cuando hay buena cantidad de pasto.

“Cuando vamos a suplementar el fósforo que falta, hay que hacerlo en estas situaciones de alta deficiencia, con sales minerales en lo posible en polvo con contenido de fósforo del 10% o superiores”, puntualizó.

Mencionó que una vaca que consume 80 gramos de sal con 10% de fósforo, está consumiendo 8gramos de fósforo por día, es decir que cubre la mitad de sus requerimientos.

Por otra parte indicó que cuando se utilizan bloques, tienen la ventaja de ser prácticos, pero suele ocurrir que no son capaces de consumir la cantidad de sal que necesita para cubrir sus requerimientos.

Además subrayó que es fundamental descartar el uso de fósforo inyectable para suplementar este mineral, teniendo en cuenta que un inyectable de 10 cc de fósforo – si bien es variable con las concentraciones – pero por lo general significa un gramo de fósforo. “Quiere decir que si le damos 10 cc de un producto comercial, le estamos dando un gramo de fósforo, por lo cual esta opción es inviable”.

Hacer análisis de sangre es otra posibilidad, ya que con una cantidad no muy importante de muestras de sangre se puede tener una idea de lo que está aconteciendo en el rodeo y si es el fósforo el principal limitante o si hay otros que suelen estar asociados como el cobre, el zinc, el selenio. En el caso de falta de estos microminerales la vía inyectable sí puede ser una buena alternativa, especificó Carriquiry.