Por el Ing. Agr. Esteban Montes, Coordinador del Fondo de Transferencia de Tecnologías y Capacitación (FTTC).

En estos momentos se está realizando un nuevo entore y en general el rodeo de cría tiene una condición corporal aceptable. Un elemento a tener en cuenta es que de acuerdo a lo observado en los diagnósticos de gestación del otoño pasado, las preñeces fueron tempranas y tardías, lo que también determina la respuesta reproductiva de los animales.

Rodeo de cría

Vacas de primera cría

Debemos recordar que las vacas de primera cría son las más sensibles y las que generalmente tienen mayores problemas para preñarse porque continúan creciendo. Por este motivo, con el objetivo que se preñen en tiempo y forma deben llegar al momento del entore con una condición corporal 5.

Recomendaciones

Para lograr preñeces elevadas, manejar esta categoría aparte destinándole un potrero con alta disponibilidad de forraje y de buena calidad (forraje verde). Si es necesario, tomar mediadas de manejo como controles de amamantamiento (destete temporario, destete precoz) y/o suministrar suplementos energéticos/proteicos.

Vacas multíparas

Se debe monitorear permanentemente la evolución de la condición corporal de los vientres, apartando aquellos que tengan una condición corporal baja para ofrecerles pasturas de buena calidad y disponibilidad.

Recomendaciones

Este lote se puede manejar junto a las vacas de primera cría, y de ser necesario, realizar las mismas medidas de manejo (controles de amamantamiento, suplementaciones, etc.).

Vacas de parición tardía

También debemos monitorear las vacas que paren tarde y tener en cuenta que van a tener nuevamente una preñez tardía el próximo año, por lo cual es deseable tomar medidas de manejo para normalizar está situación.

Recomendaciones

Analizar la posibilidad de no volver a entorarlas, siempre y cuando haya suficiente reposición. También se pueden preñar tarde para su posterior venta. Si se deben mantener en el rodeo, podemos tomar medidas con el objetivo de adelantar la preñez (destete precoz).

Recrías Vaquillonas de año

Las vaquillonas de año tienen que tener un buen desarrollo en estos momentos del año, con el objetivo de lograr el peso y desarrollo necesario para entorarlas a los dos años de edad. Actualmente deben pesar más de 200 kilos y llegar a mayo de 2018 con pesos individuales mayores a 250 kilos.

Recomendaciones

Conocer el peso de terneras para saber cuán lejos estamos del objetivo y poder tomar las medidas necesarias para lograrlo. Atender los temas sanitarios, suministrando los específicos veterinarios necesarios para controlar los parásitos gastrointestinales, que generalmente afectan esta categoría.

Vaquillonas de primer servicio

Las pérdidas de calidad de las pasturas (amarillamiento de los campos) provocan problemas en esta categoría a nivel reproductivo (eliminación de los celos).

Recomendaciones

Suministrar suplementos energéticos/proteicos a las categorías de recría para mejorar su performance, buscando obtener resultados inmediatos.

El diagnóstico de actividad ovárica

El diagnóstico de actividad ovárica, nos permite monitorear el estado de los ovarios y determinar qué posibilidades de que los vientres queden preñados. Con esta técnica sabremos si las vacas están ciclando o no, y si no lo están cuan profundo es ese anestro. Con el resultado del monitoreo, podremos tomar decisiones (flushing, destete precoz o destete temporario) y corregir problemas a tiempo, sobre todo en vacas de primera cría y vacas multiparas con baja condición corporal. El diagnóstico de gestación para tener certezas

Puede suceder que la condición corporal no sea un indicador totalmente fiable sobre lo que les sucede a nivel reproductivo a los vientres paridos. Hay que planificar la realización de diagnósticos de gestación para obtener información más certera de lo que pueda estar sucediendo en los animales con condición corporal más baja y fundamentalmente en las vacas de primera cría. Con información podemos tomar medidas de manejo ajustadas a las verdaderas necesidades.

(Extraído de la Revista del Plan Agropecuario)