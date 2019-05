Por la Dra. Betina Coppola en base a información del MGAP

Manejo del ganado

Maneje el ganado en forma tranquila, evite el uso de palos, picanas y perros.

Vacune en las horas más frescas, evitando el calor intenso.

Ingrese a las mangas la cantidad de animales que vacunará para evitar tener animales encerrados por largo periodos.

Instalaciones

Las instalaciones que utilizará deben estar en buen estado, mejorará el trabajo con los animales, evitando lesionar animales y el personal que esté trabajando.

Jeringas y agujas

Para la vacunación utilice jeringas y agujas en buen estado, calibradas, limpias y desinfectadas.

Disponga de repuestos para la jeringa, varias agujas y reemplácelas periódicamente.

La vacuna

La vacuna debe permanecer refrigerada en todo momento. Cuando se retiren de la veterinaria se deben guardar en una conservadora con refrigerantes o hielo.

En el establecimiento guárdela en la heladera a una temperatura entre 2- 8º C. Nunca la congele.

Cuando va a vacunar traslade al tubo solo la cantidad necesaria de vacuna para ese lote en una conservadora con refrigerantes o hielo.

Mientras carga la vacuna en la jeringa evite la exposición directa del frasco al sol. Mientras ingresa animales en el tubo guarde la jeringa con la vacuna dentro de la conservadora.

Lea la etiqueta del envase de la vacuna y administre la dosis que recomienda el laboratorio fabricante. Agite bien el frasco.

Se recomienda la aplicación subcutánea, en la zona de la tabla del cuello, usando para categorías menores de dos años agujas 12 x 18 y para adulto 15 x 18.

Luego de la vacunación

Luego de realizar la vacunación contra fiebre aftosa maneje los animales en forma tranquila para evitar estresarlos.

Al terminar la vacunación descarte los sobrantes de vacuna, lave y desinfecte las jeringas, elimine aquellas agujas mochas o torcidas.

No olvide registrar la vacunación en la Planilla Sanitaria del MGAP.

Recuerde que luego de vacunados los animales no se podrán trasladar por 15 días. Si debe trasladar animales puede planificar la vacunación en el destino.

Recuerde que:

Planificar la vacunación le permitirá realizar la tarea de manera organizada para lograr mediante las buenas prácticas de vacunación, mejor inmunidad y evitar pérdidas por decomiso a nivel de faena.

Ante cualquier consulta comuníquese con los técnicos de los Servicios Ganaderos del MGAP o su veterinario de confianza.