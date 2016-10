«Peñarol está en el corazón, por eso no dejo de estar»

«Tenerlo al «Quique» Vidal en la presidencia, es algo especial para nosotros, por el hecho de significar mucho para la historia de Peñarol. El «Quique» pasó por casi todas las funciones en el club, por eso es un ejemplo. Su opinión es una opinión que siempre nos abre los ojos.

Para el grupo, es una alegría el tenerlo y sabemos que para él también Peñarol es parte de lo que siente».

Hace algunos días atrás en EL PUEBLO, Orestes Rolfo rescató a ENRIQUE VIDAL. El «Quique» de la presidencia del club, con sus 82 años a cuesta. Vale la pena recalar en el hecho porque…¡hay que hablar de un récord real! ¿O no es un récord de adhesión, de permanencia y de esta condición de presidente de Enrique Vidal a los 82 años de vida?

Por eso, el miércoles pasado a la noche en la sede de Peñarol, fue también para el «Quique» un día especial. Porque ese día, a 47 años del último Peñarol Campeón Salteño. Fue un 5 de octubre de 1969 en el Parque Dickinson, cuando los aurinegros batieron a Ferro Carril por 4 a 2, para alcanzar la última consagración que recuerde la historia.

Y estaban varios de aquellos. No todos. Pero los que pudieron estar, en tanto los afectos inmortales para Omar «Toscano» Quintana, el volante por izquierda de aquel Peñarol orientado por Rodolfo «Lalo» Ibáñez, simplemente no faltó. El ayer latiendo y este presente de los aurinegros con el liderazgo del «Quique»-presidente y los 82 años de la humana, cálida admiración.

«ERA UN EQUIPAZO… ¿Y QUÉ DUDA PODÍA CABER?»

La sede de los aurinegros en la avenida Barbieri. De a poco fueron arribando a la sede. La cita era puntual. El mismo día. Tenía que ser un 5 de octubre. Porque esa es la fecha. Después la cena para compartir, el anecdotario desde cada uno. EL PUEBLO para los registros de ese tiempo. El «Quique» Vidal a su vez, que tiene convencimientos propios, sobre aquel Peñarol.

«Era un equipazo…¿y qué duda podía caber? Para mi gusto, el mejor equipo de Peñarol en la historia. Yo tuve la suerte de integrar el de 1969 cuando subimos desde la entonces Intermedia a Primera División, incluso con el «Daro» Rocha jugando. Pero ese del 69, un lujo. Tenía una personalidad especial para manejar los partidos y mucho gol. No por nada en la final, los cuatro goles a Ferro Carril».

EN LA RETINA Y EL SENTIMIENTO

La toma gráfica de Massarino-Fotos, es una síntesis perfecta. Enrique Vidal y Walter Finozzi. Porque en aquella temporada, Walter se había convertido en el implacable goleador de Peñarol, dejando ya atrás su querida comarca de Belén. Finozzi se vino a los aurinegros salteños con 19 años. Con Orestes Rolfo por la derecha y Miguel Ángel Ibero por zurda, el estallido ejecutor del belenense fue moneda en circulación, cotizable siempre. Cuando se cumplieron 30 años de aquella final ante Ferro Carril, reeditaron el partido esta vez en el Parque Luis T. Merazzi. Tantos de aquellos, en la gramilla de la acción. Después de todo, más allá de un ganador y un derrotado, se trató de una de las secuencias finales perceptibles siempre, en la retina…y el sentimiento.

«Ojalá que ese pasado nos sirva para juntarnos como ahora», al decir del «Quique» Vidal, «pero sabiendo que es otro tiempo y otro desafío. Vamos de a poco, pero vamos seguros. Hay que salir de la «C», hay que subir. No bajarnos de ese objetivo. Ese objetivo por sobre todos».

«Caer es fácil, lo complicado es volver a ser»

«Estamos en las finales de Sub 15 y Sub 18, pero además fuimos vicecampeones a nivel de la categoría Reservas. A nivel del equipo principal en el torneo de la «C», nos entusiasma el arranque. Todo quienes queremos a Peñarol, sabemos demasiado bien que no es lo mejor ser parte de la «C». Otros dirigentes de clubes pensaran lo mismo, porque siempre es bueno, el estar lo más arriba posible. Bien sabemos cuáles son los fines que tenemos, por eso también nos importa tener todo un plan respecto a las categorías juveniles. Que Peñarol tenga su propio semillero».

-No es la primera vez que ENRIQUE VIDAL ejerce la presidencia de Peñarol. Otros ciclos se inscriben en el pasado. Ahora el desafío es refrescante, porque los aurinegros van concluyendo el campo de juego y en la medida que el cercamiento se produzca, otra proyección de futuro más o menos inmediato. Para el «Quique», un aspecto bien puntual por sobre todo, «porque caer es simple y fácil, lo complicado es volver a ser, volver a reacomodarse y tener un protagonismo otra vez, que Peñarol en los últimos años fue perdiendo».

«A los 16 años, Rocha ya pintaba para crack»

Imposible con el presidente de Peñarol, no recalar en Pedro Virgilio Rocha. Pero además, aparece una situación de hecho que quizás no haya trascendido tanto, como aquel año 1959 en que Peñarol de Montevideo llega a Salto a jugar. «De ese partido amistoso no me olvido, porque para el «Daro» fue especial. Jugó con solo 16 años y ya era dueño de condiciones distintas. No solo con la categoría que manejaba la pelota, sino de la forma en que le entraba a la pelota. A los 16 años, Rocha ya pintaba para crack. Cuando lo vieron jugar en ese partido amistoso en lo inmediato comenzaron las gestiones y entonces Pedro se fue con ellos».

El «Quique» Vidal fue un jugador más en el Peñarol Campeón de Intermedia en 1959. Diez años después vivía la inolvidable consagración y a la década siguiente, se sumaba a la Comisión Directiva de Peñarol, compartiendo la estructura de mando con hombres que dejaron su huella vital en los aurinegros, entre otros, Alcides «Gallego» Pérez y Francisco «Flaco» Polti. Una década del 70 en que Peñarol avivó su llama en el básquetbol, a partir de la notable influencia conductora de Ildemar «Piquito» de Lima y el sustento de un plantel irrepetible para los aurinegros si de baloncesto se trata. Más años después, Peñarol se desafiliaba de la Liga Salteña de Básquetbol. Pero aquella década no es de fácil postergaciones a la hora de las evocaciones.