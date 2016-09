La semana próxima se cumplirá un año más del nacimiento del gran narrador uruguayo Francisco “Paco” Espínola, del que nos ocuparemos en próximas ediciones. En tanto ahora compartimos algunas breves reflexiones.

Periodista, docente, creador de una importantísima obra narrativa, nació en la ciudad de San José hace 115 años, el 4 de octubre de 1901 y falleció en Montevideo el 26 de junio de 1973. Perteneció a lo que habitualmente se denomina “Generación del 30” o “Promoción del Centenario” y es, a nuestro entender y como ya lo hemos dicho en más de una oportunidad, un autor fundamental para comprender la evolución de la narrativa uruguaya hacia un tipo de relato más psicológico, con mayor profundización en los personajes y sus complejos mundos interiores, esos mundos que se esconden detrás de la aparente y engañosa sencillez de un paisano que cruza un campo a caballo, que llega a un rancho a pedir posada en una noche de lluvia o que se refugia en la atmósfera de un boliche o un prostíbulo. Espínola ha sabido horadar en el “tipo de campo” para tratar, nunca con liviandad, temas universales y complejos, lo que lo ha distinguido de otros narradores (inclusive de alguno de su misma generación), cuyas obras tienen pocas posibilidades de trascender lo puramente regionalista.

Espínola en el aula

Pero además, nos parece importante destacar a Francisco Espínola como un autor que debería ser referencia para el abordaje de la literatura en todos los niveles de nuestra enseñanza. Decimos esto porque es bastante común encontrar docentes de Educación Primaria un tanto “desorientados” al momento de elegir autores y textos para trabajar literatura en el aula. Por ello, desde esta página y aprovechando un año más de su nacimiento, es también en ese sentido que queremos recordar a Espínola.

Nos parece importante, muchas veces (y más en los momentos, como decíamos, de cierta desorientación) volver a los clásicos. Y realmente así deben considerarse obras de este escritor maragato como “Saltoncito” o “Don Juan el Zorro”.

Obra

-Raza ciega (cuentos, 1926)

-Saltoncito (novela para niños, 1930)

-Sombras sobre la tierra (novela, 1933)

-Qué lástima (cuento, 1933)

-La fuga en el espejo (teatro, 1937)

-El rapto y otros cuentos (cuentos. Número 1950)

-Milón, el ser del circo (ensayo sobre estética, 1954)

-Don Juan, el zorro (tres fragmentos de novela, 1968)

-Rodríguez (cuento corto)

-Las ratas (cuento corto)

-El hombre pálido (cuento corto).

“¿Usted escribió Saltoncito?”

“Proponiéndoselo o no proponiéndoselo, el arte está siempre dirigido, tierna y solidariamente, a los hombres. Yo me acuerdo que una noche estábamos en un café, tarde de la noche, cuando entra un gigantón con esa expresión airada en el rostro del ebrio y del enfurecido. Era hacia mí sí que se dirigía; pero vi que se le demudó un poco el rostro; que era furor, que era odio, que era rabia, pero no conmigo. Y al llegar, me dice (efectivamente hacía dos meses de la aparición del libro): ¿Usted escribió Saltoncito? Yo lo leí. Como no podía comprarlo, fui dos veces a la librería y lo leí en dos tardes. Bueno, ahora… no hay que escribir más que para niños, porque los hombres ya estamos perdidos” (Anécdota contada por Mariana Rabinovich).