El pasado martes 9 de enero estuvimos junto al Dr. Carlos Albisu, líder del sector Aire Fresco en Salto, y al Dr. Andrés Prati, líder de la lista 400 Salto, recorriendo los barrios “Caballero” y “Macció”.

Así pudimos escuchar y ver de primera mano las dificultades que día a día deben sortear los vecinos que allí habitan, y la falta de soluciones a los problemas planteados de larga data. La mayoría de ellos, problemas básicos y algunos incluso poco onerosos, y cuya persistencia en el tiempo sólo se explica por falta de voluntad política y de gestión.

En ciertos casos, los vecinos que viven en algún pasaje interno de dichos barrios, nos mostraban que las condiciones en que deben subsistir son realmente insalubres, por falta de saneamiento, porque los días de lluvia, al existir pendientes pronunciadas, y ello sumado a la falta de calles o caminos transitables, de cordón cuneta, y de debida canalización del agua, se producen grandes enchorradas que terminan escurriendo hacia el interior de las viviendas con todos los problemas que ello acarrea. El mismo estancamiento del agua que a veces se produce al frente de las viviendas (muchas veces aguas servidas), genera a su vez un caldo de cultivo para enfermedades infecciosas que sobre todo en esta época del año, están a la orden del día.

Por otro lado, los vecinos nos plantearon los problemas que lamentablemente vemos en todos los barrios que hemos recorrido, como son la inseguridad, fomentada en parte por la alarmante falta de iluminación, y la escasez de trabajo, reflejados inequívocamente en las rejas que van del piso al techo de cada una de las casas, y en personas, salteños, muchos de ellos jóvenes, y con estudios, que no tienen trabajo, y que cuando uno llega al barrio, lo primero que hacen es preguntar si los podemos anotar y tener en cuenta aunque sea para una “changa”, porque esto no da para más.

Una situación que nos duele y nos preocupa, y para cuya solución hoy no podemos prometer más que trabajo y dedicación, y poner todo lo que esté a nuestro alcance para intentar gestionar dichas soluciones aún sin ser Gobierno. Porque si algo en común nos transmitieron las personas con las cuales charlamos, fueron las ganas y el espíritu de salir adelante y de que sus barrios se conviertan de una vez por todas, en un lugar digno para vivir. Y en eso estamos trabajando…