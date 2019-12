El Ing. Agr. José Ignacio Aguerre explicó a EL PUEBLO los principales aspectos que se manejaron en el marco de la jornada anual organizada por el Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL) en su campo del norte (CICOMA), los cuales consideran son, en los que deberían basarse la producción ovina en toda la zona norte.

RECRÍA DE HEMBRAS

Aguerre remarcó la importancia de unificar el criterio, comenzando en la recría de hembras concientizando a los productores que la recría tiene que ser buena y «tenemos que alcanzar 40 kilos de peso a la encarnerada en cada borrega, sino estamos empezando a tener problemas que van a tener consecuencias productivas en toda la majada».

Destacó la importancia de que los productores de la zona norte se concientizen y alcancen ese kilaje para cada borrega cuando van a encarnerar o 80% del peso adulto si es una oveja muy grande del entorno de 50 kilos o más.

MEJORAR LA CONDICIÓN DE LA OVEJA AL PARTO

En la oportunidad también se mostró la majada Merino Australiano donde intentaron concientizar a los productores sobre la importancia de lograr una condición corporal al parto de 3 o más. Aguerre explicó que este invierno fue muy complicado en cuanto a calidad de pasto y el productor que no atendió la condición corporal de la oveja en el parto tiene en general malos resultados reproductivos o inferior a lo que fue el año pasado.

Sin embargo en el CICOMA se logró mejorar el del año pasado pero porque hicieron el monitoreo de la condición corporal – que es gratuito – y lo que sí costó un poco de dinero; pero muy poco, fue mejorar la alimentación. «Pero hay muchas opciones – indicó – hay un campo en mejor condición, hay suplementación o algún verdeo, y es un mensaje importante junto con el peso de la borrega que tenemos que mejorar la condición de las ovejas al parto.

DESTETE

El técnico del SUL sostuvo que si quisiéramos definir cuáles son los principales problemas que tenemos en la zona norte, además de la recría de las borregas y la condición corporal de las ovejas, el otro punto principal, es el destete, donde arrancan un montón de problemas que los productores entienden como normales o naturales y no lo son; «hay que solucionarlos».

En este sentido se mostró que en el CICOMA; año tras año tienen una mortandad de corderos inferior al 5% (entre el 3 y el 2%) y «es un excelente resultado, muy por encima del resultado en promedio país».

Este, dijo Aguerre, «es un tema prioritario porque sino qué sentido tendría señalar 120 o más, si después desteto en la recria y se mueren 15%»,, Por ello recalcó que a esas tres medidas se hizo hincapié, «porque consideramos que, en términos generales en el basalto, los productores tienen que comprender que la borrega tiene que ser pesada, que la oveja tiene que parir gorda y el destete tiene que realizarse con buenas condiciones, a través de un manejo sanitario adecuado que principalmente no está sustentado en la toma sino en el monitoreo coprológico».

ÉXITO ASEGURADO

Una de las medidas importantes que se toman en el centro, es enseñar a comer grano tanto a machos como hembras con el objetivo de que si en algún momento lo necesitan, ya saben comer.

Aguerre puso como ejemplo una majada de 2 mil ovejas que nunca comieron y «quiero que mejoren su condición al parto y le voy a dar de comer y no saben, empiezo con problemas». Por eso al destete, siempre enseñan de comer grano a todos los machos y las hembras con el objetivo de lograr utilizarlo en el momento que sea necesario y no empezar a las apuradas cuando sea el momento de urgencia.

Explicó que para ello, utilizan un corral, con mucha agua, mucha sombra, con alimentos paleatables como la harina de soja, comenzando con 50 grs/día, y se va subiendo 50 grs/día, se hacen pastoreos muy cortos de una hora o dos solamente para que el animal no corra riesgo de vida y lo largo de 10-12 días casi todos aprenden a comer sin problemas.

Posteriormente esos animales se van al potrero reservado que lo dejan 90 días sin ovinos pero con vacunos, «algo que no es tan difícil» ya que lo reservan vendiendo una categoría de ovinos en la primavera; «ya vendimos los capones, y ahora tenemos 3 meses de potrero reservado con mucha tranquilidad porque están pastoreando las vacas, esperando que llegue diciembre – enero, destetamos y ponemos en ese potrero que no tiene casi ningún parásito».

«Con toma efectiva, potrero reservado, las chances de éxito son muy altas»; aseguró Aguerre.

RETENCIÓN DE BORREGOS MERINO

Por otra parte en la jornada se informó que en el CICOMA continúan con el negocio de retener el borrego hasta los 4 dientes (con Merino Australiano) que «es un buen negocio, muy cómodo a pesar de que cambió la relación de precio lana- carne, sigue siendo un excelente negocio, muy competitivo con el cordero pesado y les permite a los productores de Merino, estar muy bien parados en caso de que la relación entre el precio de la carne y la lana siga siendo cada vez más favorable a la carne, el productor puede volver al cordero pesado y si se revierte fácilmente y vuelve hacia la lana, puede fácilmente retener un año más, una categoría muy cómoda para los productores de Merino».

MÓDULO DE PRODUCCIÓN DE CARNE OVINA

Se mostró además el módulo de producción de carne ovina, donde las ovejas están en otras condiciones, «porque tenemos un módulo con casi la mitad del área mejorada, los corderos han tenido una muy buena ganancia, ya tienen 30 kilos promedio desde los primeros hasta los últimos, por lo tanto esperamos embarcarlos como corderos pesados precoces en un mes», informó el técnico del SUL.

120 DÓLARES DE MARGEN BRUTO POR HECTÁREA SOLAMENTE CON OVINOS

Aguerre comentó que en el CICOMA tienen 3 ovejas por hectárea en cualquiera de los sistemas y los vacunos igual engordan con esa cantidad de ovejas y al no tener pietín ni piojo, no se utiliza el pediluvio, «eso es algo lindo que pueden ver aquí», destacó y agregó que lo que intentan transmitir es que una majada sana, libre de esas enfermedades que son prevenibles y dos o tres puntos básicos de manejo asegurado, los cambios son otros así como los resultados económicos.

A propósito de esto, comentó que en el predio están obteniendo más de 120 dólares de margen bruto por hectárea solamente con los ovinos.

«Nos gustaría que los productores con toda la confianza vengan todas las veces que consideren para tratar que estos resultados se extiendan en la zona ya que ese es el objetivo de este centro», remarcó.