El precio internacional de la leche en polvo se encuentra en 3.500 dólares la tonelada cuando cuatro meses atrás se ubicaba en 2.000, informó el gerente del Instituto Nacional de la Leche (Inale), Gabriel Bagnato. Manteca y quesos también ajustaron precios al alza. Esta recuperación se observa desde julio e impactará de forma positiva en próximos meses, definió el jerarca.

“Hay una recuperación de los precios internacionales de los productos lácteos que se viene generando desde julio-agosto de 2016”, aseguró el gerente del Instituto Nacional de la Leche, Gabriel Bagnato, en entrevista con la Secretaria de Comunicación Institucional.

Para Bagnato, esta recuperación de los precios “generará mejores ventas que derramará para la interna de la cadena por la transmisión de precios industriales al productor que impactará positivamente en los próximos meses”, dijo.

Dijo que “los precios internacionales de la leche en polvo en Fonterra estaban en el orden de los 2.000 dólares hace cuatro meses atrás y en el presente se encuentra en 3.500 dólares la tonelada”.

“Es una luz en el horizonte para la recuperación del sector uruguayo que, a pesar de la situación que transitaba a nivel mundial, nunca dejó de exportar. Hemos vendido el producto en volúmenes por encima de lo que habíamos hecho en 2015, lo que demuestra que no tenemos problemas de colocación. Esta recuperación nos pondrá en otro escenario”, señaló.

La baja de precios fue generada por el exceso de oferta en la Unión Europea, lo cual condujo a que en los últimos dos años se transitara por licitaciones con precios “bastante reprimidos”, sumado a la situación climática en el país, la actividad fue doblemente afectada.

Bagnato informó que los quesos y manteca también obtuvieron correcciones al alza en Fonterra, “no con el mismo tenor”, si se compara, por ejemplo, la categoría de queso cheddar con la leche en polvo.

“La industria láctea comenzará a generar acuerdos en este nivel de precios que ayudarán a fortalecer la situación hacia la producción en 2017. La apuesta, claramente, es el año próximo, porque 2016 terminará con una disminución del 10 % en la remisión a planta”, abundó.

El entrevistado manifestó que la adversidad climática que existió en Nueva Zelanda la semana pasada, un país muy influyente en el mercado, pues es el primer exportador de lácteos, afectará la oferta y determinará que Uruguay pueda tener una mayor demanda.

El ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, aseguró el domingo 13 de noviembre en Treinta y Tres que el sector percibe mejores condiciones por la flexibilización de los créditos del Banco República, los pagos venezolanos y, sobre todo, las subas paulatinas de los precios en el mercado internacional. (Fuente: portal de Presidencia).

Productores lecheros esperan que “precios al alza se afiancen en 2017”

El presidente de la ANPL dijo que los US$ 3.500 por tonelada de leche en polvo es “muy esperado por los productores”.

El efecto de Fonterra viene siendo “muy positivo” en los últimos remates, con un 4,5% que hizo reafirmar el casi 20% de la primera licitación de noviembre, y más “con valores que estamos hablando de US$ 3.300 la tonelada de leche en polvo entera”, comentó Rodolfo Braga.

El presidente de la Asociación Nacional de Productores de Leche (ANPL) aseguró, en Valor Agregado en VTV, que esta tendencia alcista en el mercado internacional de los lácteos se esperaba desde hace meses, ya que antes se tenían valores entre US$ 2.700 o US$ 2.800, un cifra que se veía “dudosa la permanencia”.

Los valores de hoy en día, acercándose a los US$ 3.500 por tonelada, fueron “muy esperados por los productores”, señaló Braga. Asimismo, el gremialista agregó que se tiene “una gran expectativa para que estos valores se afiancen en el 2017 y se empiecen a captar por la industria, no tenemos dudas que el precio de la leche del productor va a tener correcciones importantes”.