Alexander Píriz, Universitario y el mañana pendiente

-¿Y vos como la llevas?

«En casa con mis niñas. Tratando de hacer lo que hay que hacer: cuidarse. Cumplir con lo que establecen para que el cuidado exista. No apartarme de las normas».

-¿Pegas una salida «al aire» libre o te la bancas?

«Hoy de mañana (por ayer), fui a la carpintería, por algunos trabajos pendientes. Mantenemos la distancia. Marcar la distancias entre quienes vamos. O sea, otra vez el tema de la precaución».

-¿En que medida juega la saturación? No hay tantas variantes que digamos…

«El domingo por ejemplo sobre las 4 de la tarde hice algunos abdominales y en la noche en el caminador, algunos piques también. El hecho es que algo hay que hacer. El «Profe» nos marcó una rutina y en lo posible hay que hacerla, para después no empezar en cero».

-Pero también, los kilos que se pueden acumular. ¿O no?

«Por supuesto. Si como demasiado y no entreno, estoy en el horno».

**********

El caso de ALEXANDER PÍRIZ, el goleador de Universitario en los últimos años, guardará similitud como el de tantos, ahora en medio de la tregua. Pero el suyo, no pasa de largo y hay que descubrir este tiempo de la espera: por los 32 años que contabiliza (los cumplió el 5 de marzo) y porque su influencia en el campeón es cosa manifiesta.

El «Ale» del área y de la decisión».

**********

-Desde diciembre que no jugás. Vas para cuatro meses. Anteriormente, alguna vez tantos meses al margen….o no.

«En el 2015 cuando me sancionaron con 11 partidos. Cuando llegó el momento de la selección el «Bujía» Nieto me convocó. Fui uno más en la temporada, pero después me fui. A ese campeonato no lo jugué. Pero esto de permanecer sin jugar cuatro meses, no es de todos los días. Hay que adaptarse. Nos toca a todos por igual. Si primero es la salud, el fútbol ya volverá».

– Después de todo, el año venía cargado a la cuenta de Universitario.

«El hecho es que ahora la Copa Uruguay es la que no sale. Nos beneficia de algún modo, desde el momento que podemos apuntar a lo más que queremos: el desquite por lo que no obtuvimos el año pasado en el Campeonato de Interior. Eso quedó pendiente.

No significa tampoco descuidar el Salteño, porque está en juego el tricampeonato. Para Universitario sería histórico. Nunca antes metió tres torneos al hilo».

-Será la hora de reconquistar motivaciones.

«Más que eso. Habrá que recuperar la mentalización. En el tiempo de entrenamientos que habíamos alcanzado, se recalcó ese aspecto: mentalizar para lo que vendría».

-Más allá de la rutina del «profe» hacia ustedes, nada como el entrenamiento conjunto.

«Por supuesto. El trabajo presencial. Además en esto que nos pasa, cada uno con lo que puede hacer. No es lo mismo pero hay que adaptarse. No renunciar a lo que se pueda, porque además, es la responsabilidad de cada uno».

-ELEAZAR JOSÉ SILVA-