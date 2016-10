También hoy nos acompaña Mirta Turino Delegada departamental de REDAM y miembro del Consejo Consultivo

Mirta junto a su institución de referencia AJUPENSAL, la Asociación de Maestros Jubilados y los Militares Retirados, fueron los fundadores de REDAM, en nuestro departamento.

Es una Institución que trabaja por los derechos del adulto mayor y así nos lo narra, Mirta Turino:

¿Cuándo comienza REDAM a funcionar?

En el año 2009 se aprueba la ley 18617, refiriéndose al adulto mayor y se crea el Instituto del Adulto Mayor, convocando a todas las personas mayores desde el estado a organizarse en red.

Muchas personas que de una u otra forma tenían una trayectoria en equipos en el camino colectivo, respondemos a ese llamado.

Comienza en el 2010 en Salto, a que Comisiones de Jubilados, de barrios, Federaciones de Cooperativas, cada una manteniendo su perfil y su actividad, se unen en un objetivo común, que son los derechos de las personas mayores, quitando aquel mito de que la persona mayor es una enfermedad o pura pensión o jubilación.

Siendo que la persona mayor es un ser integral, con derechos como aquella persona que está en actividad, un adolescente o un niño.

El valor de la vida es uno solo.

¿Qué hace esta ley?

Se encarga de concientizarnos de que la vejez, es solo una etapa más de nuestro ciclo de vida, sin perder nada de nuestros derechos.

Y la tarea de REDAM, es tratar de concientizar a estos grupos para ser capaces de empoderarse de estos derechos, porque nadie reclama lo que no sabe que tiene.

Son diecinueve redes, una en cada departamento, para reunirnos una vez al mes en un Plenario Nacional, desde hace seis años, en el Ministerio de Desarrollo Social. (MIDES).

Yo represento a AJUPENSAL, que fue quien me designó para integrar la red y actualmente soy delegada de la misma. Hoy somos veintidós grupos.

¿Cuál es la mirada que tienen sobre el adulto mayor?

Simplemente por el hecho de estar experimentándola, es promover un envejecimiento saludable y activo.

El concepto de salud, no es las enfermedades que tenemos, si bien lo ven así, es promover una salud mejor, con una mejor calidad de vida.

En los estudios que se están realizando, sanitariamente un ochenta por ciento de los adultos mayores están aptos.

Si pensamos que la enfermedad y la pensión definen a una persona mayor, estamos segmentando el concepto de persona.

La persona mayor tiene actitud para el trabajo, para el aprendizaje, para el rol de familia y de la sociedad.

Si por un instante imagináramos que la vida se termina a los cincuenta, no hay abuelos. Ahí aparecerían todas las actividades que las personas mayores cumplen. Allí se sentiría un gran vacío, porque silenciosamente cumplimos un rol en la familia y en la sociedad que nadie le da valor, pero que si no estuviéramos, se notaria muchísimo.

Cuántos abuelos llevan a sus nietos al jardín, o los cuidan en sus casas cuando sus padres trabajan, muchas veces postergando su realización personal.

Entonces el adulto mayor, tiene mucho para dar y de ser respetado y en un sentido muy amplio, nos alineamos como lo define la OMS: salud, es el completo bienestar bio-sico-social y no solo ausencia de enfermedad.

¿Por qué es importante la participación en la sociedad del adulto mayor?

Es en ella donde está nuestro único poder.

Nuestro discurso y acción, son genuinos y autorizados, pues vienen de la experiencia.

Obliga al Estado a no hacerse el distraído, diseñando proyectos, sin tener en cuenta esta mirada.

Cuando participamos activamente de las actividades de la comunidad, estamos ejerciendo ciudadanía. Y asi fortalecemos la democracia.

Y concebimos a la participación, como un derecho en el camino de transformación y de destino para el logro de una sociedad para todas las edades.