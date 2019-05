Pablo Bonet (PN) y Alberto Villas Boas (PC)

Una actividad diferente se vivió el pasado martes en el CECAP (Centro Educativo de Capacitación y Producción), ubicado en calle Rivera al 800, cuando alrededor de las 10 y 30 de la mañana arribaron dos conocidos políticos de nuestro medio, Alberto Villas Boas por el Partido Colorado y Pablo Bonet por el Partido Nacional, para dialogar con los jóvenes que estudian allí y sobre todo responder a sus preguntas. Cabe destacar que también había sido invi tado, aunque no fue posible que estuviera presente, Arturo Arruabarrena en representación del Frente Amplio.

El tema fue la actividad política en general, así como algunos aspectos más puntuales como el porqué de la existencia de los partidos políticos en el país, su importancia para una vida en democracia, el rol de la persona que actúa en política y los motivos que impulsaron a cada uno de ellos a elegir esta actividad.

Un total de aproximadamente cincuenta adolescentes y jóvenes, con una llamativa seriedad, compromiso y responsabilidad, fueron realizando una tras otra una serie de muy interesantes preguntas: ¿desde cuándo y por qué trabaja en política?, ¿qué es lo más difícil de esta tarea?, ¿la gente les pide cosas que a veces no están al alcance de ustedes? ¿qué importancia tiene para la gente la Junta Departamental? Fueron esas algunas de las cuestiones planteadas durante unaactividad de algo más de una hora de duración.

“Cuando el político hace las cosas bien, nunca recibe aplausos; pero cuando las hace mal, siempre recibe chiflidos”, dijo en un momento Villas Boas para referirse a “los aspectos buenos y los aspectos malos de la tarea del político”. En ese sentido, Bonet comentó que si tuviera que decir algo no muy grato de esta actividad diría “la permanente exposición en público que sufre el político”, en tanto lo bueno sería “el poder lograr cosas para la gente, para una comunidad, para la sociedad toda”. A modo de ejemplo de esas cosas importantes que pued en lograrse y que reconfortan al político, mencionaron la cantidad de cooperativas de viviendas que hoy existen en Salto y en el país, y la creación del IMAE. Ambos políticos coincidieron además en explicar que su militancia política comenzó siendo estudiantes, muy jóvenes, en gremios estudiantiles, aunque en el caso de Villas Boas esta etapa transcurrió en Montevideo.

Acompañaron a los estudiantes en esta jornada la Directora del CECAP, Lic. Marcela Varela y el profesor Ricardo González Vetey, principales impulsores del encuentro.

La política como parte de los programas de estudio del CECAP

Justamente, Ricardo González dialogó con EL PUEBLO para explicar que “esta actividad es el resultado de varios aspectos que tienen que ver con el programa educativo del centro. En principio, dentro de los contenidos que trabaja el CECAP está como unidad temática la Democracia, y en ella la importancia de los partidos políticos como espacios de participación ciudadana. Por otra parte la temática del plan de centro de este 2019 es la promoción cultural, entonces hay grupos que están estudiando la cultura como una cuestión de Estado. Y se busca que la clase política responda en cuanto a la importancia de la cultura para la población y cuánto se hace en este sentido. Como último componente, se trabaja la próxima instancia que tendrá la ciudadanía uruguaya, es decir las elecciones internas dentro de los propios partidos. Ante todas estas cuestiones nos pareció pertinente tener una actividad con integrantes de los partidos políticos que han conseguido representación en la Junta Departamental en las últimas elecciones”.

-¿Qué respuesta hubo de los políticos al ser invitados?

De los tres convocados, vinieron dos, los señores Alberto Villas Boas por el Partido Colorado y Pablo Bonet por el Partido Nacional. Desde un primer momento mostraron su complacencia por participar en la jornada.

-¿Qué le pareció la actitud de los jóvenes?

La actividad se vio enriquecida porque el contacto con los estudiantes fue muy bueno, habrás visto que se mostraron atentos, interesados. Además, en el momento sumaron nuevas preguntas a las once que habían elaborado inicialmente.

-Así que ustedes, como organizadores, quedaron satisfechos…

Sí, y muy agradecidos. Como mensaje decimos que CECAP de esta manera, teniendo juntos en la misma actividad a representantes de los distintos partidos, contribuye a dar una buena imagen de las prácticas democráticas.