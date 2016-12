Por gesto que agradecemos a su autor, llegaron a nuestras manos en estos días los dos libros que hasta el momento ha publicado Rodolfo Nario: “Regreso a la ilusión” (2015) y “Caleidoscopio” (2016). Salteño nacido en el 45, Nario descolló primero en la natación –deporte en el que aún sigue destacándose- y luego incursionó en las letras. Recuerda haber escrito desde siempre pero nunca se dedicó por completo “porque no tenía tiempo”, comentó a EL PUEBLO. Sus libros incluyen principalmente relatos, aunque en el último agrega algunos poemas (en las secciones tituladas “Poemas de la inundación” y “Poesía de amor y amantes”). Entre sus narraciones están las que aspiran a reconstruir episodios reales y las que simplemente permiten el vuelo de la fantasía. Justamente, él mismo se encarga, en “Caleidoscopio”, de esta clasificación: “Cuentos de fantasía e ilusión”, “Cuentos de realidades ocultas” y “Relatos que no son cuento”. Asimismo, Nario nos acercó el libro “Re/Construcciones” (publicado este año), una antología realizada por Sylvia Puentes de Oyenard, en el que recoge textos de muy variado género y estilo, de los más diversos autores de nuestro país y del mundo. En sus páginas es incluido un texto de su autoría: un cuento llamado “Las botas y el desengaño”. Sobre este libro ampliaremos en próximas ediciones. Los textos que a continuación compartimos con los lectores de EL PUEBLO, pertenecen a la sección “Relatos que no son cuento”, del libro “Caleidoscopio”, y tienen justamente la particularidad de aproximarse a lo que es una “crónica”.