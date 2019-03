Se cumplirá hoy la tercera jornada del Secretariado Mundial Angus que comenzó este lunes con la gira por establecimientos referentes de la raza en el país y hoy llegarán a Salto. En la primera jornada alrededor de 300 productores de más de 25 países visitaron cabaña Las Rosas de Laetitia D’Arenberg en Florida, mientras que ayer unas 500 personas visitaron estancia Caraguatá de Frigorífico Modelo en Tacuarembó, y hoy llegarán a Salto donde cabaña Bayucuá de la familia Mattos será la anfitriona. El evento se desarrollará en inmediaciones de La Calandria a partir de las 10 de la mañana con la exhibición del entorno de 300 animales de todas las categorías.

Tercera jornada del Secretariado Mundial Angus

Cabaña Bayucuá mostrará su genética al mundo hoy en La Calandria

Se cumplirá hoy la tercera jornada del Secretariado Mundial Angus que comenzó este lunes con la gira por establecimientos referentes de la raza en el país. En la primera jornada alrededor de 300 productores de más de 25 países visitaron cabaña Las Rosas de Laetitia D’Arenberg en Florida, mientras que ayer unas 500 personas visitaron estancia Caraguatá de Frigorífico Modelo en Tacuarembó, y hoy llegarán a Salto donde cabaña Bayucuá de la familia Mattos será la anfitriona.

El evento se desarrollará en inmediaciones de La Calandria a partir de las 10 de la mañana con la exhibición del entorno de 300 animales de todas las categorías.

500 PERSONAS LLEGARON AYER A FRIGORÍFICO MODELO Y QUEDARON SORPRENDIDAS CON EL NIVEL DE ANGUS PRESENTADO

En diálogo con Gabriel Couto del programa “De Cara al Campo” de Radio Cuareim, el Ing. Agr. Rodrigo Fernández, integrante de Frigorífico Modelo reflexionó que fue una jornada positiva, donde salió todo en tiempo y forma, acompañados además por el clima y con una muy buena participación de alrededor de 500 personas. Indicó que los ganados están muy bien, “venimos seleccionando para buscar este tipo de ganados, funcional y creo que lo venimos logrando”.

Por la mañana se mostraron lotes de campo; 2 mil cabezas entre vientres y toros SA y pedigree, “todo a campo natural, nada suplementado”, además se mostraron toros y vaquillonas de pedigree que son de pradera con 18 meses y “con un estado espectacular”, que son los toros de la zafra que viene que empezarán a suplementarse el 1º de abril.

“Lo que vimos hoy es la explicación de por qué el Angus está en todos los rincones, hoy la raza está creciendo por todos lados pero el Modelo cada vez vende más toros, cada vez vende mejor y cada vez tiene más demanda por los toros, pero la explicación son estas madres que se mostraron y el trabajo que se mostró que hacen esos toros que se adaptan muy bien al Uruguay que es lo que buscamos”.

LUIS FERNÁNDEZ

Por su parte Luis Fernández destacó su conformidad con la jornada, donde el día ayudó, consideró que fue una muestra donde la gente se fue satisfecha e impresionada por el volumen que pudo ver en el Modelo donde tuvieron la oportunidad de mostrar lo que hace todo el equipo que trabaja en Caraguatá y en La Palma. Explicó que allí se mostraron todas las categorías, se hizo un abanico tanto de pedigree como puro por cruza y la gente se fue conforme con lo que vio.

El integrante de la cabaña comentó que ayer un extranjero le manifestó que les cuesta creer que Estados Unidos pueda vender embriones y semen al Uruguay y Uruguay no pueda vender embriones o semen a Estados Unidos, “entiendo que acá las Barreras Sanitarias tendría que haber un protocolo de la exportación y que la genética uruguaya que hoy está en primer nivel, pueda entrar a Estados Unidos”.

CARNE ANGUS MODELO

Frigorífico Modelo anunció un emprendimiento nuevo “Carne Angus Modelo”, que hace una semana tuvo la primera experiencia y “es otra veta más” que verán que resultados darán dijo Fernández e indicó que los productores tendrán la oportunidad de vender en ese mercado con el sello del Modelo.

Rodrigo Fernández manifestó que es un mercado incipiente que van a ir probando con dos camiones mensuales con clientes del Modelo y algún camión que mecharán de animales propios; novillos y vaquillonas bajo el protocolo de carne Angus del Uruguay con el requisito que sea genética del Modelo.

CARLOS FERNÁNDEZ – CABAÑA LA RUBETA

Carlos Fernández, integrante de La Rubeta, cabaña argentina que tiene una alianza comercial con Frigorífico Modelo, estuvo presente en la jornada de ayer y manifestó que lo que se vio ayer fue “tremendo”. “Haber visto 2.200 cabezas a campo, pedigree puro controlado, realmente fue muy importante, las diferentes categorías y las diferentes formas de criarlas, con un marco de público y un día excepcional, arrancando este secretariado que es importante no sólo para Uruguay sino para la región”.

Fernández resaltó el crecimiento del Angus (en los últimos 8 años que hace que viene al país) más allá de las disputas, de si hay más cantidad de Angus que Hereford, o hay más Hereford que Angus, “la calidad que están generando es impresionante; y eso se debe al trabajo de los criadores, los cabañeros que se esfuerzan por conseguir y mejorar su genética año tras año”.

Remarcó que el Angus es una raza de una gran fertilidad y sanidad que se adapta a todo, “entonces donde uno la lleva, llega para quedarse y está demostrado cuando uno anda en la ruta, se ve Angus en todos lados y a eso es lo que apuntamos los que la criamos”.

RECONOCIMIENTO DE LA GENÉTICA

Fernández reflexionó que en los últimos años se ha luchado para que la genética se sea reconocida – como la que se vio ayer- y no se vea como que son 4 o 5 animales para ir a pasearlos a una exposición. “En una exposición se muestra la punta de la pirámide, los animales realmente superiores que obviamente tienen otro tratamiento y alimentación porque así lo requiere una exposición, pero que atrás de ello el que compra un toro puro controlado, un toro de pedigree o una hembra de pedigree, realmente sea beneficiado dentro de sus planteles con los beneficios que le va a dar una genética bien trabajada”.