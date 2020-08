«El año pasado un club de Primera a través de sus dirigentes, hablaron para que llegaramos al plantel principal. Era Sergio «Pitufo» Olivera y yo. Finalmente optaron por otro técnico, que tenía apenas dos años de experiencia. Fue una diferencia de dinero. Pero no de tanto dinero. Salgo yo de la dupla, pero hablo del «Pitufo» Olivera…¡fue un Campeón de América con Nacional, jugó en varios países, pasó por Europa….y no lo vamos a aprovechar! No es el único caso que tenemos en Salto. Jugadores que se sumaron en su momento al fútbol profesional y que podrían aportar al fútbol salteño en alguna función.

Cuando voy a Tigre años atrás lo llevo al «Pitufo». Después de terminar una práctica le digo: «en la de mañana trabajas con los delanteros; encargate vos». Llega el día siguiente y lo relojeaba. Miraba lo que hacía, como trabajaba con los delanteros, las triangulaciones que ensayaba. Lo que ocurre es que yo también estaba aprendiendo. Me nutría del trabajo de él. La cosa pasa por ahí. Abrir la mente y tratar de ser mejores».

No se podrá negar que este rescate de MARTÍN TEXEIRA, a la medida de un tiempo en que no faltan proyecciones. ¿Sobre qué base componer circuitos de dignidad? ¿Cómo imponer una mejor condición para que el fútbol alcance niveles de apetencia popular y no lo ganen sombras de desencanto? Esa es la cuestión. Una cuestión de esencia.