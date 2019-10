25º remate anual

Con negocios a cargo de escritorios Correa & San Román y Zambrano y Cía. en el local de la Asociación Agropecuaria de Salto, se realizó ayer el remate anual de Cabaña Bayucuá.Las ventas, conducidas por Martín San Román y Gerardo Zambrano, fueron totales tanto para los vientres como para la torada, una oferta muy bien presentada que fue valorada por el público comprador.

GERARDO ZAMBRANO, analizó que «esta es una cabaña para cabañas, lo cual se ha demostrado con la mercadería que ofrecen, con el 50% de las terneras planteleras, las vacas de pedigree, los toros padres, la torada que hay como recomendada, que en definitiva es a nivel de los toros planteleros, por lo cual en cuanto a la calidad de la oferta, definió que fue un remate inmejorable.

Por otra parte resaltó el promedio de 5.034 dólares, «consecuencia de más de 100 años de trabajo, de una presentación, una clientela, de un trabajo de antes, durante y después del remate, y sobre todo lo que producen.

Resumió que fue un rematazo más allá del promedio, «lo más importante es la venta total, quedó gente sin comprar toros, hasta el último brete había puja», y fundamentalmente destacó la variedad de mercadería para distintos públicos, muchos de los cuales estaban en el local y otros operaron a la distancia. Zambrano manifestó que el resultado es merecido por el trabajo de María (Mattos) y todo si equipo, Carlos Guinovart, el equipo técnico, los veterinarios y la gente de campo, «esto es un trabajo de todos; los que producen genética tienen que tener un trabajo complementario de servicio, de atención personalizada, y, una mercadería como ésta que viene mejorando todos los años».

CARLOS GUINOVART

De la misma forma el Ing. Agr. Carlos Guinovart, integrante de Bayucuá, lo definió como un rematazo, «teníamos expectativas, estaban dadas las condiciones para que la gente apueste a la cría, y creo que este remate lo ratifica, que los criadores cuando se le dan las condiciones, están dispuestos a invertir en genética para mejorar su producción». Guinovart destacó que operaron compradores de casi los 19 departamentos – muchos de ellos que se reiteran año a año- , «realmente es un orgullo y una gran responsabilidad para nosotros porque ésto que hoy se traduce en valores y un promedio muy elevado, no es más que la confianza que tienen en nuestro trabajo».

CARLOS MARTÍN CORREA

Por su parte Carlos Martín Correa, integrante de Correa & San Román, reflexionó que el remate se desarrolló con gran intensidad, empezó muy bien con las hembras, con mucho interés, donde los promedios marcaron un muy buen precio.

«Hay que tener en cuenta que lo que está vendiendo Bayucuá son madres de futuros grandes campeones».

De la misma forma indicó que los machos fueron bien vendidos, los toros estaban muy bien, uno de los mejores años en cuanto a la presentación, «si bien estaban muy bien puestos en la pista, no tenían exceso de grasa, se veían muy bien, toros ágiles, prontos para trabajar».

Correa destacó el precio máximo, que fue comprado por un cliente de la firma, que está en el departamento de Lavalleja.

«Es una fiesta del Angus, una fiesta de la ganadería, agradecemos al público que vino porque realmente nos complace tenerlos acá y nos llena de orgullo poder hacer un remate de esta magnitud, y de Bayucuá nada menos».

MARÍA MATTOS

Por su parte María Mattos, manifestó que estaban muy contentos, ya que fue un muy buen remate, muy ágil, con muchos compradores, gente que viene a elegir los animales de a uno, «estamos muy contentos además con la venta de los animales más especiales, así como con la compañía de nuestros amigos argentinos que vinieron, picaron y no se pudieron llevar nada, como Pancho Calderón que es un referente del Angus a nivel regional y una persona que me ha enseñado tanto, por lo cual hoy tenerlo en el remate nuestro picando, fue una emoción muy grande, un honor para nosotros».

Asimismo agradeció «a todos los amigos que nos acompañan, a las firmas que compran todos los años, a aquellos con los que compartimos las hembras importantes, como la familia Franco, Pilar Abu Arab -con quien tenemos la mitad de la ternera vendida en el Prado-, también Fernando Dighiero, y tantos otros que realmente están todos los años, otros que vienen porque el amigo le dice que los animales anduvieron bien, entonces estamos muy contentos».

Mattos resaltó que se valoró el esfuerzo, y la genética «que tratamos de hacer; práctica y útil que va directo a trabajar al campo, porque estos animales van para padres de plantel, pero es un genética que pasa instantáneamente al productor».

VALORES EN U$S

Hembras

5 hembras planteleras: máximo 16.800 (8.400 el 50% de «Ligia» adquirida por Pilar Abu Arab), mínimo 4.200, promedio 8.712

3 terneras PPI recomendadas: máximo 4.500, mínimo 2.400 promedio 3.120

2 preñeces de TE: 2.400 y 2.640 promedio 2.520

10 vacas preñadas: máximo 2.880, mínimo 1.920, promedio 2.232

8 vacas PC preñadas: máximo 2.160, mínimo 1.560, promedio 1.875

58 vacas SA preñadas a parir en otoño: máximo 1.800, mínimo 1.260, promedio 1.334

29 vacas preñadas próximas a parir: 1.464

Machos

4 toros planteleros: máximo 10.800 (compró Galitur), mínimo 8.040, promedio 9.570

7 toros PPI 2 años recomendados: 9.600, 5.520 promedio 7.526

23 toros PPI 3 años: máximo 7.200 mínimo 3.840, promedio 4.769

4 toros PPI 2 años: máximo 5.760, mínimo 4.200, promedio 4.830

9 toros PC 3 años: máximo 4.560, mínimo 4.200, promedio 4.453

23 toros SA 3 años: máximo 4.560, mínimo 3.600, promedio 3.976

Total: 70 toros: 5.034