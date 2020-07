La valoración a ese grupo humano «que tenemos atrás»

«Desde un principio el club intentó presentarse con actitud positiva ante la problemática de la pandemia.

Los profesores se adaptaron muy bien a las circunstancias. Brindando clases por Zoom, por vivos en Facebook, mandando rutinas específicas para cada disciplina y varias actividades más.

Tuvimos muchas opciones en cuarentena para seguir moviéndonos en casa, adaptando algún espacio para hacer rutinas de entrenamiento o buscando la vuelta para no perder el ritmo. En hockey seguíamos con prácticas virtuales también sumando experiencia en el área de la teoría del deporte.

Teniámos clases tácticas/técnicas, propuestas y experiencias nuevas de trabajos en equipos por Zoom, también clínicas virtuales con muy buenos referentes del hockey de Uruguay y Argentina, charlas con jugadores de selección, DT de selecciones, charlas para arqueros, capacitaciones de arbitrajes, charlas con psicólogos, nutricionistas, muchas muchas opciones tratando de sumar en todo momento. Se buscó mantener siempre el buen vínculo tan importante en un equipo»

Renée Dalmao.

Vaimaca en Hockey. La tregua obligada, pero aún así, ingenios colectivos para no dejar de estar como partes de un fin.

De su puño y letra para EL PUEBLO, van fluyendo pensamientos por una disciplina que también va volviendo. Después de todo, Vaicama va cimentando su historia. Pero con este presente que tampoco falta.

«En todas las categorias, infantiles, juveniles y primera se apunta mucho a lo humano, a la superación, la pertenencia al grupo y el respeto entre todas.

Si bien hablo más desde mi lugar en el club como jugadora de hockey, en las otras disciplinas trabajaron de igual manera.

Hay un equipo de trabajo muy lindo por detrás, los profesores coordinan actividades durante todo el año y supieron sobrellevar esta situación, trabajaron muy bien a nivel club. Sumamos mucho en este “parate” sin dudas.

De a poco vamos volviendo a la normalidad retomando las actividades paso a paso. Y esperando ansiosos novedades de los campeonatos a nivel nacional para rugby y salteño en el caso de hockey.

Algo que me gusta destacar siempre de este club, es el gran grupo humano que tiene.

Más allá de las disciplinas que estemos practicando, lo que transmiten los referentes es muy importante; motiva a ir por más. Gracias a Diario EL PUEBLO para mi es un placer y un compromiso muy lindo hablar de miClub VAIMACA, mi segunda familia.