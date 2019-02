Fútbol ranking. Revista francesa confeccionó un ranking, donde no figuran Nacional y Peñarol de Uruguay

Y bueno, así son las cosas, a veces la historia se menosprecia, se ningunea, y se menoscaba cómo en este caso, por eso esto estaría bueno poder haberle preguntado al gran “negro jefe”, el gran capitán “celeste” de la gesta de Maracaná en 1950, acerca de este ranking confeccionado por una revista francesa que nombra (según ellos) a los mejores equipos del mundo, y en dicha nómina no están Nacional y Peñarol de Uruguay, sin palabras, nos parece que los muchachos deberán repasar la historia del fútbol mundial, de pronto nos parece. La revista France Football publicó este martes un ranking mundial de clubes que no parece tener mayores objeciones en cuanto al primer lugar; Real Madrid. Historia y presente convergen en la valoración, sumados a otros factores como los ingresos y egresos económicos, el alcance en redes sociales, la concurrencia de público a los partidos y la audiencia televisiva.

Siguiendo criterios históricos resulta inentendible que aparezcan clubes como Borussia Monchengladbach, Al-Ahly de Egipto, América de México o Galatasaray de Turquía, sin que figuren Peñarol, Nacional, Estudiantes de La Plata o Sao Paulo. Se da por entendido que el alcance en redes sociales en países más poblados, y que algunos logros más recientes pudieron haber pesado más.

No obstante, llama la atención la ausencia de River Plate, que por historia o presente podría meterse por delante de algunas instituciones como Mónaco, Roma, Stuttgart o Celtic de Glasgow. Por Argentina sólo están Boca Juniors e Independiente, que son los más laureados de su país a nivel internacional.

Los millonarios son cuatro veces campeones de América, lo que alcanzaría para asegurar que cuentan con más méritos históricos y de presente para estar en el Top 30 que el Santos, que es además el único club de Brasil incluido en esta polémica lista.

Los treinta mejores

1. Real Madrid (España) 184 puntos

2. Barcelona (España) 177

3. Manchester United (Inglaterra) 151

4. Bayern Munich (Alemania) 135

5. Liverpool (Inglaterra) 120

6. Juventus (Italia) 107

7. París Saint Germain (Francia) 94

8. Chelsea (Inglaterra) 91

9. Manchester City (Inglaterra) 89

10. Arsenal (Inglaterra) 88

11. Milan (Italia) 78

12. Borussia Dortmund (Alemania) 70

13. Atlético de Madrid (España) 67

14. Tottenham Hotspur (Inglaterra) 61

15. Inter de Milán (Italia) 60

16. Ajax (Holanda) 37

17. Olympique de Marsella (Francia) 35

18. Boca Juniors (Argentina) 31

19. Benfica (Portugal) 24

20. Borussia Monchengladbach (Alemania) 24

21. Celtic (Escocia) 23

22. Al-Ahly (Egipto) 23

23. Schalke 04 (Alemania) 22

24. Stuttgart (Alemania) 21

25. Roma (Italia) 21

26. Mónaco (Francia) 21

27. Galatasaray (Turquía) 18

28. Independiente (Argentina) 18

29. América (México) 18

30. Santos (Brasil) 18