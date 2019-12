En 1ª división paréntesis hasta el 21 de enero, cuando inicien las semifinales

Así fué, y un poco lo habíamos mencionado en diferentes opiniones incluso antes de iniciar la temporada 2019 – 200 del básquetbol salteño en categoría Mayores (1ª división), cuando decíamos que debido a como estaban conformados los planteles de los seis equipos, solo la duda quedaba en aquel momento acerca de quién sería el cuarto clasificado para la instancia de play offs semifinales.

Al final los equipos de Salto Uruguay y Círculo Sportivo no pudieron mejorar lo hecho en la temporada anterior, quedaron eliminados, y fué el Atlético Juventus nuevamente quién se “metió” en semifinales, y ahora el equipo de la “capilla” se cruzará nada más, y nada menos que ante “tri” campeón “Salteño” Nacional al mejor de tres partidos para buscar un lugar en la Final de campeonato.

En el otro cruce estarán Ferro Carril vs Universitario, segundo y tercero respectivamente, en lo que será (en nuestra opinión) el cruce más parejo de la serie semifinal.

No fue buena, ni atractiva, la fase regular del campeonato, a eso ya lo dijimos, con partidos donde el básquetbol en sí faltó a la cita, los arbitrajes de regular para abajo, y la convocatoria de público muy escasa.

Esperemos que cada uno de los aspectos antes mencionados mejoren algo en lo que se viene para 2020, donde a partir del 21 de enero se comienzan a definir los cruces en serie de play offs semifinales, y luego se vendrá la Final de campeonato al mejor de cinco partidos en febrero.