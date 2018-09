Montevideo, 13 sep (EFE).- Los participantes del encuentro latinoamericano “Think Tanks 2018″, que se realiza en Montevideo, firmaron hoy una declaración en repudio a la decisión del Gobierno de Cuba, que impidió la salida del país a la activista Dalila Rodríguez para participar del evento en Uruguay. “Pedimos a los gobiernos de las personas que firmaron que reclamen a las autoridades de Cuba y que tomen una posición más dura sobre el Gobierno de ese país en relación a los activistas sociales y cívicos”, explicó este jueves a Efe al argentino, Hernán Alberro, director de Programas del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (Cadal). Según detalló Alberro, a Rodríguez le impidieron la salida de su país el pasado domingo, cuando se disponía a viajar rumbo a Buenos Aires para luego cruzar hacia Montevideo. “Con todos los papeles en regla, sus pasaportes y todos los documentos de viaje, fue impedida a salir para que no pueda dar a conocer, precisamente, la situación que se vive en su país”, agregó. Estaba previsto que Rodríguez participara en los paneles “Nuevas caras y nuevas ideas: el futuro de los Think Tanks y el asesoramiento de políticas en América Latina” y “Los Think Tanks y medios de prensa”.““Según el comunicado difundido por los participantes del evento, la decisión de las autoridades cubanas viola el artículo 13 inciso 2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que reconoce que “toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país”.