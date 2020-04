Tras constatarse casos positivos en residenciales y debido a las malas condiciones sanitarias en varios de ellos, el ministro de Desarrollo Social adelantó que crearán nuevos lugares como se hizo con los refugios para trasladar a los residentes en donde no puede garantizarse un aislamiento por falta de espacio.

Hay 1208 residenciales registrados en Montevideo y en el interior, pero solo 41 están habilitados y 10 en proceso de renovación de la autorización, sostuvo el secretario de Presidencia en conferencia de prensa.

Además, 208 residenciales están en situación crítica y 110 por debajo del respeto a los derechos humanos, expresó Álvaro Delgado.

El universo de adultos mayores en los hogares alcanza a 15.000 personas.

“Hay algunos centros, que según nos han relatado y están en los informes, las condiciones son casi espeluznantes. Estos son centros de larga data, muchas veces llevados adelante por matrimonios que tienen unas piezas, nos han relatado de algunas casas con piso de tierra donde viven personas mayores, eso es todo lo que queremos mejorar, todo lo que en Uruguay no puede seguir pasando”.

“Cuando nos encontramos con esta realidad, y frente a este riesgo tan grande, lo primero que uno piensa es: generemos espacios nuevos donde llevar a estas personas. Hasta ahora la experiencia según nos relata la gente que lleva años, técnicos muy buenos, que han hecho un buen trabajo, es que en alguna ocasión que han cerrado un centro luego no les encuentran lugar a las personas que viven ahí”.

“Entonces primero tendremos que desarrollar los espacios, los lugares nuevos como hemos hecho para las personas que viven en refugios. (…) Ese mismo trabajo lo tenemos que hacer para centros de larga estadía, que si bien son centros particulares, cuando uno ve las condiciones, uno dice: esto no puede seguir pasando en Uruguay”.

