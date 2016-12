Visto : La remisión de antecedentes efectuado por la Liga Salteña de Basquetbol, en relación a la situación planteada en las finales entre Universitario y Nacional:

Resultando:

1) que de los antecedentes remitidos surgen una serie de decisiones , impugnaciones, renuncias de dirigentes , suspensiones de partidos y otros actos, que a juicio de los Neutrales son todos ellos de estricta y exclusiva competencia de la Liga remitente

2) que de la documentación aportada queda claro que resultan aplicables a los hechos y actos reseñados varios artículos del Estatuto y del Reglamento General de la Liga Salteña , que conducen a soluciones diferentes y contradictorias

3) que el envío de los antecedentes no especifica claramente cuál es el propósito de la remisión

CONSIDERANDO:

1) Que por no tratarse de una apelación a un fallo del Tribunal Arbitral, no corresponde dar intervención al Tribunal de Apelaciones

2) Que el Cuerpo de Neutrales no puede tomar ninguna decisión vinculante sobre la controversia, por lo que sólo se procederá a realizar una RECOMENDACIÓN basados en la normativa de la FUBB y la importancia que para el desarrollo de nuestro deporte conlleva la estricta observancia de la vigencia de la Ficha Medica de los jugadores.

3) Que las disposiciones específicas sobre Ficha Medica (art 135 Reglamento General de la Liga Salteña) deben prevalecer, a la aplicación general de un “sistema de protestas”

4) Que la Secretaría de la Liga a nuestro juicio debió aplicar dicho artículo en lugar de remitir la nota al Tribunal Arbitral

5) Que cualquiera sea la interpretación reglamentaria por la que se incline una u otra parte involucrada, lo que a juicio de estos Neutrales no debería admitir dudas, es que el Club que utilice un jugador sin ficha medica vigente, está utilizando un jugador INHABILITADO y por tanto debe perder el partido disputado con su concurso.

6) que la falta de controles en el propio partido, los errores en el procedimiento, y las fijaciones o suspensiones de partidos, deberán ser evaluadas, rectificadas o eventualmente confirmadas por los órganos y autoridades de la Liga, sin que la FUBB pueda o deba intervenir en ningún sentido.

7) que en atención a las disposiciones estatutarias de la FUBB y de la Liga Salteña, debemos ser respetuosos de la autonomía organizacional, y sólo intervenir en casos que se deba preservar la unidad de la Federación, y en aquellos a casos en que se pida nuestra intervención con carácter vinculante, lo que no se produce con el mero envío de los antecedentes sin especificar el alcance de la intervención requerida.

POR LO EXPUESTO, este Cuerpo de Neutrales del CONSEJO SUPERIOR Resuelve:

1) RECOMENDAR a la Liga Salteña de Básquetbol, que adopte una decisión definitiva en este asunto, priorizando la exigencia de que los deportistas cuenten con ficha médica vigente para disputar los partidos, y sancionando al infractor como indican los Reglamentos (Considerando 5) , por considerar esa exigencia una prioridad , tanto para la FUBB como para la Secretaría Nacional del Deporte, ya que la aptitud física de los deportistas para la competencia es el valor fundamental a preservar .

2) QUE en caso de requerir la INTERVENCION de la LIGA SALTEÑA en los aspectos organizacionales que entiendan pertinentes, lo hagan formalmente con las mayorías especiales que exigen los Estatutos para los caso de Disolución (Art 109 Estatutos Liga Salteña) ya que a juicio de estos Neutrales se requiere para esta medida excepcionalísima la más exigente mayoría prevista.

3) Requerir a la Liga Salteña de Básquetbol se informe a la FUBB de las decisiones que se adopten en torno a este diferendo, a los efectos de realizar un adecuado seguimiento del tema.