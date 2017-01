Ferro Carril

Para algunos podrá implicar sorpresa y para otros no tanto. Lo cierto es que MARCIO BACKES se convertirá en el Director Técnico de Ferro Carril en categoría Sub 18. Concreto es que todas las direcciones técnicas de la franja fueron constituídas, con la mira puesta en la temporada 2017. En el caso del plantel superior, con Richard Humberto Usuca en el cargo mayor y Jorge Luis Alvez como Ayudante de Campo, mientras David Trindade será quien ejerza la función de Preparador Físico. El médico será el Dr. Sergio Bruzzoni, mientras los kinesiólogos, Jorge Coimbra y Leo Félix.

A LA MANERA DE FERRO CARRIL

La confirmación como equipier de Norberto “Caco” Márquez, en tanto actuarán como delegados a nivel de la Liga Salteña de Fútbol, Juan Osvaldo González y Gonzalo Rodríguez Galvalisi. Pero si de Ferro Carril se trata, igualmente las definiciones en categorías juveniles. En el caso de la Sub 15, la continuidad de Pablo Martín Barreto, mientras Carlos Alberto Vera al frente de la Sub 13. A la hora de la categoría Reserva, con todo resuelto, siendo turno de Jorge Alvez. “Coquina” supo ser jugador de Ferro Carril no tantos años atrás, siendo integrante del plantel campeón, tanto a nivel del Campeonato Salteño como del fútbol del Interior.