En el norte

Por estos días se comienzan a obtener los primeros resultados parciales de los diagnósticos de gestación, correspondientes al entore 2019-2020, los cuales destacan muy buenos porcentajes en el Norte del país.

En diálogo con Actualidad Agropecuaria, el Dr. Eduardo Texeira, señaló que ya se están obteniendo datos de los establecimientos más ordenados, y aún no hay datos bajos o medios, sino que en general el promedio para vacas es del 83%, «vacas con cría al pie y trabajadas», indicó Texeira. En el caso de las vaquillonas, explicó que los datos oscilan entre el 91% y 93%, y añadió que son animales de establecimientos que han hecho «algo» para obtener mejores resultados de preñez.

El profesional, señaló que el monitoreo de preñeces las dividen en tres tercios: Preñeces Grandes, Medianas y Chicas, y en los resultados observados hasta el momento son «de principio, algunas de media y muy pocas de cola» en las zonas relegadas tales como Laureles, Colonia Lavalleja y Sequeira.

Si no hay grandes cambios en cuanto a los resultados actuales, seguramente los resultados finales concluyan «un poco mejor, quizás dos a tres puntos por encima del año pasado», destacó Texeira quién además señaló que debido al déficit hídrico y forrajero que afecta a las diferentes zonas del país, los resultados para la zona Este seguramente estén bastante por debajo y la zona Centro algo menor, comparativamente con los de la zona Norte.

Texeira agregó que aún no han evaluado datos de establecimiento en los cuales no se ha podido realizar algún trabajo adicional para obtener mejores resultados.