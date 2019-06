Resultados 7ª fecha

La Cafetera (3) – Minervine (1).

Deportivo VJ (5) – Bamasol (3).

La Mecánica (3) – Villa España (2).

Más Color Pinturas (2) – San Miguel (1).

Vértigo (1) – Nuevo Uruguay (0).

La República (3) – Los Búhos (1).

Fecha libre: La Pizzería.

Tabla de posiciones

Deportivo VJ 16, Minervine 16, La Cafetera 15, La República 14, Más Color Pinturas12, La Mecánica 12, Vértigo 11, Nuevo Uruguay8, Bamasol 8, La Academia 8, Villa España 7, Los Búhos 4, San Miguel 4, La Pizzería 4, Minimercado Apolo 0.

Próxima fecha

Octava: Primera rueda.

La Mecánica vs Nuevo Uruguay.

Bamasol vs Minervine.

La Cafetera vs Vértigo.

Villa España vs Deportivo VJ.

San Miguel vs La Pizzería.

Más Color Punturas vs La Academia.

Minimercado Apolo vs Los Búhos.

Fecha libre: La República.