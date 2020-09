En la Expo Prado se comercializaron 133 reproductores en total: fueron 51 bovinos, 65 ovinos, 31 equinos y 17 suinos. Con respecto al año anterior el importe de la venta fue mayor: en el año 2019, fueron 192 reproductores por un total de U$S 257.306, mientras que en esta edición fueron 164 reproductores por U$S 296.075.

El máximo valor fue U$S 8.200 por un Angus de San Rafael.

El detalle, según la información oficial de ARU, publicada por El País fue:

Bovinos: Expresados en dólares,

Angus: 10 toros: 8.200, 2.900 y 4.410 y 4 hembras: 2.200, 1.500 y 1.800;

Polled Hereford: 7 toros: 7.700, 3.000 y 4.378;

Hereford: 1 toro: 6.000, 7 servicios: 250, 100 y 183;

Brangus: 1 toro: 3.000 , 4,5 hembras: 8.400, 1.680 y 3.013 y 8 embriones: 3.300, 1.440 y 2.347;

Charolais: 1 hembra: 2.600;

Normanda: 2 toros: 2.500 c/u.

Ovinos:

Texel: 1 carnero PO: 2.500, 23,5 hembras de Elite: 3.360, 660 y 1.200 y 13 hembras: 600, 240 y 360;

Corriedale: 5 carneros PI: 5.000, 1.000 y 2.600, 7 carneros PO: 4.000, 900 y 1.600 y 1 hembra PI: 420;

Hampshire Down: 1 carnero PI: 1.000; 2 carneros PO: 300, 200 y 250 y 1 hembra PO: 1.000;

Ideal: 1 carnero PI: 1.000;

Merilin: 1 carnero PI: 3.000; 4 carneros PO: 3.600, 750 y 1.962, 1 hembra PI: 1.000 y 1 hembra PO: 750;

Poll Dorset: 1 hembra PI: 750;

Suffolk: 1 carnero PO: 800.

Equinos:

Se vendieron 31 Cuarto de Milla: 13 machos: 3.240, 1.440 y 1.837; 15 hembras: 4.200, 1.920 y 3.072; 2 machos cruza: 3.000, 1.440 y 2.220; 1 hembra cruza: 2.640.

Suinos:

Cerdos Híbridos: 5 machos: 605, 350 y 465 y 2 hembras: 620, 510 y 565;

Duroc Jersey: 5 machos: 630, 450 y 524;

Landrasse: 1 hembra: 450;

Large White: 2 machos: 470, 400 y 435 y 2 hembras: 570, 480 y 525.