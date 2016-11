No aprendió nada…

Una mujer denunció a su ex pareja, quien continúa con las agresiones físicas, luego de haber retomado la relación con el mismo. En la pasada jornada, comenzó a agredirla delante de familiares, amenazando a los presentes, por lo que solicitaron la presencia policial, procediéndose a su detención. Pide el retiro del hogar y la prohibición de acercamiento, relacionamiento y comunicación hacia su persona y domicilio.

Enterada la Juez de Familia de 3er Turno, Dra. Sánchez, dispuso: “Que permanezca detenido, una vez recupere su estado de lucidez indagarlo. Que la denunciante constate lesiones y se coordine forense. Se entere a sede penal por las amenazas y lesiones”. Investiga la Dirección Departamental de Violencia Doméstica.

INTERVINIERON

LOS VECINOS

Mantuvo una discusión con su ex pareja, y el individuo la agredió físicamente, debiendo intervenir unos vecinos, pidiéndole que se retire del lugar. Ante el hecho y formulada la denuncia, solicitó el cese de las agresiones y la prohibición de acercamiento. Investiga la Dirección Departamental de Violencia Doméstica.

TUVO QUE DENUNCIAR A SU

HERMANO POR ROBARLE COSAS

PARA COMPRAR DROGAS

Denunció a su hermano, quien es consumidor de estupefacientes y le hurta objetos del hogar para la compra de los mismos, además de volverse agresivo cuando está bajo los efectos de las sustancias. Solicitó el retiro del hogar de su hermano y la prohibición de acercamiento. Intervino Dirección Departamental de Violencia Doméstica.

SU EX LO INSULTA

POR NO QUERER

RETOMAR LA

RELACIÓN

Ante la negativa de retomar la relación con su ex esposa, el denunciante es blanco de insultos con el más bajo vocabulario, por lo que denunció la situación, solicitando que la misma se abstenga de cualquier tipo de agresiones hacia su persona. Investiga la Dirección Departamental de Violencia Doméstica.