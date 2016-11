Las primeras 48 horas de la semana, con Salto Nuevo al margen del fútbol. Por lo tanto, ninguna exposición previa al juego. Pero en la víspera, ya los primeros operativos en esa dirección: ajustar el once de arranque para enfrentar a Ceibal. Desde el apunte de Federico Suárez a EL PUEBLO, «las variantes serán mínimas o de repente, terminamos confirmando el mismo equipo».

Igualmente cabe el apunte: que José «Chino» Cabrera retorne a la condición de volante por derecha, tal como se manejó en la mayoria de los partidos de la temporada.

Más allá de la derrota padecida ante Universitario, para el DT no faltaron aspectos a favor y sobre todo la acentuada misión ofensiva de la que el equipo hizo gala en los 20′ finales, hasta ese cierre por Burgardt frente el remate de Pablo Nicolás Fonseca, que pudo haber significado el empate. Miércoles y jueves, sesiones de fútbol a la cuenta del plantel y definición que no faltará con respecto a los once titulares. Años que han transcurrido de Salto Nuevo sin derrotar a Ceibal. Esa también es una motivación especial para los albiverdes, mucho más allá de los resultados que se generen el sábado. Por lo tanto, bien que tiene ilusiones pendiente. No le falta.